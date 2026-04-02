Elói Frizzo é confirmado como novo secretário de Trânsito de Caxias

Frizzo estava na Coordenadoria de Relações Comunitárias. Guilherme de Paula/Câmara Caxias / Divulgação

O coordenador de Relações Comunitárias e ex-vice-prefeito Elói Frizzo (PSB) foi confirmado pela prefeitura de Caxias como novo secretário de Trânsito.

Ele assume a pasta no lugar de Elisandro Fiúza (Republicanos), que reassumiu o mandato na Câmara de Vereadores nesta quinta-feira (2). O nome de Frizzo já circulava com força nos bastidores, embora ainda não houvesse confirmação oficial.

Para a Coordenadoria de Relações Comunitárias irá Marcos Aurélio de Oliveira, servidor da Secretaria de Obras e presidente do bairro Vila Maestra.

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O secretário da Receita, Micael Meurer, passa a acumular a Secretaria de Gestão Estratégica e Finanças. Na prática, ele já ocupa o cargo desde o início da semana, com a queda do então secretário Gilberto Galafassi.

Também haverá mudanças em secretários adjuntos. Kiko Girardi, número dois da Secretaria de Obras, e o adjunto de Habitação, Volmir Moschen, trocam de função.

O prefeito Adiló Didomenico classificou as mudanças como "trocas normais dentro da vida cotidiana e política que qualquer prefeitura enfrenta".

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Novos subprefeitos

As subprefeituras também terão mudanças. Em Vila Cristina, que estava sem um subprefeito oficialmente desde a saída de Carlos Ramon, em fevereiro, assume Alceu Dalle Molle.

Já no Desvio Rizzo o novo subprefeito é Cassiano Petrini. Cassiano é primo do presidente da Câmara, Wagner Petrini (PSB) e ocupava atualmente a recém-criada chefia de gabinete do parlamentar. A indicação simboliza a retomada da aliança entre o governo Adiló e o vereador.