Dez vagas de estacionamento de Caxias vão receber carregadores veiculares

A prefeitura de Caxias abriu contratação para a instalação de pontos de carregamento de carro elétrico em 10 vagas de estacionamento da cidade. A implantação vai ocorrer por meio de permissão onerosa, em que os interessados instalam e operam o serviço, repassando ao município no mínimo 8% do faturamento bruto mensal.

Os dispositivos de carregamento precisarão ter potência mínima de 40 Kw por unidade. A implantação deverá ocorrer em até 60 dias após a autorização da prefeitura. O leilão que vai definir a empresa responsável pelo serviço será no dia 27 de maio, às 9h, na Central de Licitações.