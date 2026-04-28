Dez vagas de estacionamento de Caxias vão receber carregadores veiculares

A prefeitura de Caxias abriu contratação para a instalação de pontos de carregamento de carro elétrico em 10 vagas de estacionamento da cidade. A implantação vai ocorrer por meio de permissão onerosa, em que os interessados instalam e operam o serviço, repassando ao município no mínimo 8% do faturamento bruto mensal.
Os dispositivos de carregamento precisarão ter potência mínima de 40 Kw por unidade. A implantação deverá ocorrer em até 60 dias após a autorização da prefeitura. O leilão que vai definir a empresa responsável pelo serviço será no dia 27 de maio, às 9h, na Central de Licitações.
Caxias já teve dispositivos do tipo instalados pela concessionária do estacionamento rotativo. No entanto, eles foram retirados após diversos episódios de vandalismo.