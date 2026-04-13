Cristina Calcagnotto está de saída da Secretaria da Cultura de Caxias

Cristina chegou a ser titular da pasta no primeiro governo Adiló. Neimar De Cesero / Agencia RBS

A secretária adjunta de Cultura, Cristina Calcagnotto, está de saída da pasta. Esta terça-feira (14) será o último dia no cargo.

Cristina, que chegou a ser titular da secretaria no primeiro governo Adiló, diz que amadurecia a ideia há algum tempo e já havia exposto a intenção ao prefeito Adiló Didomenico. O chefe do Executivo, no entanto, solicitou que a saída ocorresse após a programação de Natal e a Festa da Uva. Cristina diz analisar propostas de trabalho.

O governo ainda não anunciou um nome para ocupar a função que, pelo acordo partidário, é destinado ao MDB. Uma reunião entre o prefeito e a direção municipal do MDB está prevista para os próximos dias.