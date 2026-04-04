Conselho de Usuários vai opinar no processo de revisão tarifária dos pedágios da Serra

Reunião ocorreu em Caxias do Sul. Ascom Agergs / Divulgação

O conselheiro da Agergs, a agência estadual reguladora das concessões, Lucas Fuhr, participou de reunião do recém-criado Conselho de Usuários da concessionária Caminhos da Serra Gaúcha (CSG) na última semana.

Foi um encontro extraordinário para debater o processo de revisão tarifária de 2026, do qual Fuhr é relator. Como foi instalado em março, a análise das manifestações do colegiado passam a ser um elemento a mais no trâmite anual de ajuste das tarifas.

Os novos valores, inclusive, deveriam tem entrado em vigor em 1º de fevereiro, mas foram adiados a pedido da CSG, que busca evitar penalidades pela não entrega das obras de duplicação — o chamado "fator D" da fórmula de cálculo. O entendimento é de que o atraso ocorreu por motivos externos (o não reequilíbrio do contrato) fora do controle da concessionária.

Mais recentemente, a Agergs optou por aguardar a manifestação do Conselho de Usuários para dar a decisão final. Uma nova reunião está marcada para a próxima quarta-feira (8) para que as entidades integrantes do colegiado apresentem os pareceres a respeito da revisão e, principalmente, sobre a penalidade.