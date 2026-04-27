Conselheiros da Agergs autorizam novas tarifas de pedágio na Serra, mas reclamam de divulgação antecipada

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Novas tarifas entram em vigor quarta-feira (29). Porthus Junior / Agencia RBS

Os conselheiros da Agergs, a agência que regula os serviços concedidos no Estado, autorizaram as novas tarifas que já haviam sido informadas pela concessionária Caminhos da Serra Gaúcha (CSG) na última semana, mas fizeram questão de demonstrar o descontentamento com a divulgação antecipada dos valores.

A reclamação partiu principalmente do conselheiro Ricardo Giuliani Neto, que considerou o movimento da concessionária uma espécie de desautorização da agência, que é a autoridade regulatória do serviço. O conselheiro disse que a empresa conhecia o processo (e, portanto, os cálculos tarifários), mas não os votos de cada um dos seis integrantes do Conselho Superior.

A reclamação foi corroborada pelo presidente da Agergs, Marcelo Spilki, e pelo conselheiro Algir Lorenzon, embora de forma menos enfática.

À espera do reequilíbrio

A definição das tarifas de uma concessão rodoviária envolve uma série de variáveis e uma fórmula matemática extremamente complexa. Estão ali, por exemplo, a receita da concessionária, o que ela deixou de arrecadar com descontos, investimentos realizados, e penalidades por exigências não cumpridas.

Não bastasse isso, a concessão da CSG ainda tem fatores pendentes, como a indefinição por parte do Estado do reequilíbrio do contrato por gastos não previstos nas obras da enchente. A concessionária diz que sem um contrato equilibrado não tem como buscar recursos no mercado financeiro para as obras obrigatórias.

A solução, então, foi adiar a análise da penalidade a que a concessionária estaria sujeita pelo atraso de um ano na duplicação do contorno norte de Caxias e da RS-453, entre Farroupilha e Garibaldi.

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A medida foi recomendada pelo próprio Estado, mas não atende integralmente ao pedido da CSG, que queria isenção também por outros descumprimentos, como a construção de pontos de descanso para caminhoneiros e monitoramento completo por câmeras. Apesar disso, essas intervenções menores pouco impactam no valor final.