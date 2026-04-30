Comissão vai apresentar em até 30 dias sugestão de novo decreto para regrar poda de árvores em Caxias

Comunidade lotou Sala Geni Peteffi, na Câmara. Guilherme de Paula / Divulgação

A Câmara de Caxias e o Ministério Público (MP) realizaram na noite desta quarta-feira (29) a audiência pública para debater a arborização na área urbana. Com a Sala Geni Peteffi lotada, a definição foi pela criação de um conselho consultivo vinculado à Comissão de Meio Ambiente do Legislativo, presidida pelo vereador Cláudio Libardi (PCdoB).

O grupo terá a tarefa de apresentar, em 30 dias, a proposta de um novo decreto para regrar os procedimentos de poda e corte de árvores na cidade. Uma vez recebido o documento, o Executivo terá dois meses para avaliar. O decreto atual tem sido bastante questionado, entre outros fatores, por não obrigar o replantio de árvores no mesmo local da árvore removida.

O debate ocorreu no contexto de um inquérito civil, conduzido pela promotora Janaína De Carli dos Santos, que apura podas consideradas drásticas realizadas pela RGE e pela prefeitura. O prefeito Adiló Didomenico participou da reunião e disse que o decreto será reavaliado buscando equilíbrio e consenso, com "soluções que conciliem a preservação ambiental e as necessidades práticas da cidade".