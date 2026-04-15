Com nova centralidade, Gramado busca consertar o que deixou de planejar

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O projeto de criação de uma nova centralidade urbana em Gramado, discutido em audiência pública nesta quarta-feira (15), tem sido apontado como uma forma de descentralizar a cidade e reduzir a pressão populacional que atualmente se concentra na área central.

É uma medida importante para melhorar a experiência do turista que atualmente passa horas no trânsito para acessar pontos turísticos e parques temáticos. Mas beneficia principalmente o morador e o funcionamento da cidade.

Também é uma amostra de como decisões do passado interferem no futuro. O município não vislumbrou o crescimento que teria e não se preparou para ele, como tantas cidades brasileiras. A gestão municipal só se deu conta quando a situação era praticamente insustentável, a ponto de novas construções serem proibidas.