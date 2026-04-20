Com filiação de Fantinel, Republicanos se torna uma das maiores bancadas da Câmara de Caxias

Filiação de Fantinel foi assinada no sábado (18). Júlio Fernandes / Divulgação

Confirmando informação adiantada pela coluna na última semana, o vereador Sandro Fantinel ingressou no Republicanos. A filiação foi assinada no início da noite de sábado (18) no gabinete do partido na Câmara de Caxias. O ato teve a participação do presidente estadual da sigla, o deputado federal Carlos Gomes.

Com esse movimento, o Republicanos passa a ser uma das maiores bancadas do Legislativo caxiense, com três cadeiras, igualando PT e PL. O partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, porém, divide o posto com os demais por conta de um encolhimento.

Com cinco cadeiras conquistadas nas eleições de 2024, o PL era isolada a maior bancada da Câmara, mas viu a saída de Hiago Morandi, que migrou para o Novo, e de Fantinel, ocorrer em menos de um mês. Em ambos os casos, as transferências ocorreram com a anuência da legenda.

O presidente municipal do Republicanos, vereador Elisandro Fiúza, diz que o objetivo da sigla é conquistar quatro cadeiras na Câmara em 2028 e que o aumento da bancada neste momento ajuda a pavimentar o caminho.

As conversas para a filiação de Fantinel duraram cerca de 30 dias e envolveram o entendimento, por parte do parlamentar, de que a sigla daria segurança jurídica e política.

O vereador dizia procurar um partido que proporcionasse autonomia e segurança para minimizar o que chamou de "momento conturbado" que vive. Uma referência aos desdobramentos que ainda existem em função da declaração a respeito dos baianos.