Codeca terá coleta de lixo remodelada no segundo semestre

Novo roteiro foi apresentado nesta quinta-feira (23). Marcelo Passarella / Divulgação

No dia em que divulgou um prejuízo milionário em 2025, a Codeca apresentou, na Câmara de Caxias, um novo roteiro para o serviço de coleta orgânica na cidade. O detalhamento ocorreu em reunião da Frente Parlamentar que acompanha a situação da empresa, presidida pelo vereador Lucas Caregnato (PT).

Entre os principais ajustes estão a redistribuição da média de resíduos entre as regiões, o reequilíbrio do tempo de trabalho entre as equipes e a reorganização dos setores por proximidade geográfica. O novo modelo prevê ainda a inclusão de um caminhão nos turnos da manhã e noite e a contratação de duas equipes extras por turno.

Segundo a Codeca, a nova roteirização deve reduzir cerca de 28 km por ciclo de coleta, o que permitirá diminuir custos e auxiliar a recomposição de receita. Com o novo modelo, todas as regiões da cidade passarão a ter três coletas semanais, o que não ocorre atualmente.