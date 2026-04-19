Caxias não pode cometer o mesmo erro do passado na Estação Férrea

Monumento aos 150 anos da Imigração Italiana foi alvo de vândalos. Prefeitura de Caxias do Sul / Divulgação

Na última semana, o Monumento aos 150 anos da Imigração Italiana, em Caxias do Sul, e outros pontos da Estação Férrea recém-revitalizada amanheceram pichados. A Secretaria de Segurança Pública diz analisar imagens das cinco câmeras que existem na região, entre outras ações, para tentar localizar os responsáveis.

A penalização para quem não tem o mínimo respeito pelo patrimônio público é mais do que necessária, e mostrar que há consequências é uma das formas de desestimular o vandalismo. O preocupante, porém, é que o largo da estação segue à mercê de criminosos.

Antes das obras de revitalização, a prefeitura prometeu a instalação de 18 câmeras de segurança no ponto. Agora a obra está praticamente finalizada e está na hora de avançar nessa vigilância. A estação mereceria, inclusive, sistema de reconhecimento facial, ainda que haja limitações e vieses que demandem treinamento de equipes.

Afinal, além do monumento, há no local uma fonte luminosa, uma locomotiva a ser revitalizada, um patrimônio que não pode correr o risco de se perder depois do investimento feito até aqui. Durante as obras, os banheiros da estação já haviam sido alvo de vândalos.