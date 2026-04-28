Câmara de Caxias quer detalhes do projeto de novo acesso a Monte Bérico

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Comunidade realizou protesto na manhã da última quinta-feira (23). Marcos Cardoso / Agencia RBS

Os vereadores de Caxias aprovaram nesta terça-feira (28) um pedido de informações à concessionária Caminhos da Serra Gaúcha (CSG) e ao governo do Estado a respeito da construção da rótula alongada no acesso à localidade de Monte Bérico.

O requerimento, proposto pelas bancadas do Novo e do Republicanos, questiona se as associações de moradores de Monte Bérico e do bairro Santa Lúcia foram consultadas a respeito das modificações propostas para o ponto, assim como o Ministério Público e a prefeitura de Caxias. O pedido também solicita o envio do projeto.

Ao contrário do que ocorre com pedidos de informação ao Executivo, a CSG e o governo do Estado não têm obrigação de responder aos questionamentos. Apesar disso, os vereadores acreditam em uma resposta em função da mobilização da comunidade.

O principal pedido dos moradores é pela manutenção das sinaleiras, mas durante a discussão do requerimento passou a surgir a defesa de um viaduto para o ponto. O entendimento geral era de que uma rótula alongada, como proposto, tem potencial de melhorar o acesso, mas para isso é preciso ouvir a comunidade, traumatizada com tantas mortes por acidente no passado.

Peculiaridade

O acesso a Monte Bérico, aliás, apresenta uma peculiaridade em relação a outros pontos de trânsito de Caxias. O projeto da CSG em fase de implantação adota como solução para o ponto a implantação da rótula alongada. Basicamente, são dois retornos distantes um do outro e, para acessar o sentido oposto ou se deslocar entre os bairros, é preciso contornar o canteiro central. Não haverá mais um cruzamento direto, como atualmente.

Esse desenho já constava no edital do processo de concessão vencido pela CSG, uma vez que os projetos preliminares eram necessários para calcular o investimento exigido na concessão. A concessionária pode fazer modificações e elas precisam ser aprovadas pelo Daer, uma vez que se trata de rodovia estadual.