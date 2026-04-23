Câmara de Caxias aprova moção de repúdio à privatização do Samae; veja destaques da política

Vereadores de Caxias aprovaram por unanimidade a moção de repúdio à privatização do Samae, proposto pela bancada do PT. Os parlamentares também analisariam a criação da frente parlamentar em defesa da autarquia, proposta por todas as bancadas, mas a pauta acabou adiada.

O assunto também foi tratado pelo deputado federal Pepe Vargas (PT), que esteve presente na sessão. Ele voltou a reforçar o que disse recentemente à coluna, de que entende que o município precisa concordar com uma privatização do Samae. No entanto, segundo ele, há quem tenha o entendimento contrário e por isso disse que será contra o projeto que o governo do Estado promete encaminhar à Assembleia.

Questionamentos

Márcio Venturin apresentou pontos questionados pela comunidade. Rafael da Silva Carvalho / Divulgação

Representantes da Associação de Moradores de Monte Bérico estiveram na Câmara, na manhã desta quinta-feira (23), apresentando os questionamentos em relação à retirada dos semáforos do acesso ao bairro, prevista com a duplicação da RS-122.

O cidadão Márcio Venturin citou o que chamou de perguntas sem resposta a respeito da definição do projeto apresentado para o local. As bancadas do Republicanos e do Novo apresentaram um pedido de informações à CSG a respeito do tema. Em nota, a concessionária disse que o projeto proposto oferece a segurança necessária.

Agenda em Farroupilha

Zucco visitou tios em Farroupilha. Mateus Raugust / Divulgação

O deputado federal e pré-candidato ao Piratini Luciano Zucco (PL) esteve em Farroupilha nesta quarta-feira (22). Na agenda, organizada pelo presidente do PL de Farroupilha e pré-candidato do partido à Assembleia, Fabiano Feltrin, visitou empresas e participou de jantar com líderes de direita da região.