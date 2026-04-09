Câmara de Caxias aprova doação de terreno para construção do centro regional da Defesa Civil

Complexo terá dois prédios e heliponto. Defesa Civil / Divulgação

A Câmara de Caxias aprovou nesta quinta-feira (9), por unanimidade, a doação do terreno de 9 mil metros quadrados onde será instalado o Centro Regional de Gestão Integrada de Riscos e Desastres (Crgird). O acordo para a cedência foi firmado pelo Executivo junto ao Estado, mas precisava do aval do Legislativo.

Espécie de quartel-general para a Defesa Civil na Serra, o empreendimento vai ficar em um loteamento industrial com ligação com a RS-122, próximo à rótula de acesso à Estrada dos Romeiros.

O Crgird terá dois prédios. Um será administrativo, com salas de trabalho, planejamento e sala de crise, entre outros.