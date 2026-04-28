Câmara de Caxias aprova criação de frente parlamentar em defesa do Samae

A criação da Frente Parlamentar em Defesa do Samae foi aprovada por unanimidade dos vereadores de Caxias na manhã desta terça-feira (28). A proposta obteve o mérito de conseguir a assinatura de todas as bancadas porque envolve a discussão da eventual concessão da autarquia, dentro do programa RS Saneamento.

A proposta do Estado é conceder serviços de saneamento em cidades não atendidas pela Corsan, e Caxias integra os estudos. Apesar de existir o entendimento jurídico de que o município precisa aprovar uma eventual privatização do serviço, também há quem interprete que o Marco do Saneamento abre caminho para que isso ocorra por iniciativa exclusiva do Estado.

O texto deveria ter sido votado na última quinta-feira (23), mas foi adiado. Na ocasião, foi aprovada uma moção de repúdio à privatização do Samae, proposta pela bancada do PT.

Mobilização estadual

Laura Piola / Divulgação