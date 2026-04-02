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Aprovados estiveram na Câmara nesta quinta-feira (2). Augusto Martins / Divulgação

A Câmara de Caxias aprovou nesta quinta-feira (2) uma moção, proposta pelo vereador Bortola (PP), pela nomeação de 70 guardas municipais aprovadas em concurso. Todos os vereadores presentes foram favoráveis ao texto e até mesmo vereadores governistas se manifestaram favoráveis ao chamamento.

A promessa de nomeação pelo Executivo ocorre desde 2024 e já está prevista no orçamento deste ano. No desdobramento mais recente, o município projetou o chamamento para depois da aprovação da reforma do Estatuto do Servidor, enviado à Câmara no início do ano.

A prefeitura, no entanto, retirou o texto no mês passado, como parte da negociação salarial com o Sindiserv. A promessa é construir uma nova versão do projeto em conjunto com o sindicato. Enquanto isso não ocorre, contudo, os aprovados no concurso não têm nova perspectiva de nomeação e a oposição acusa o governo de fazer chantagem pela aprovação do novo estatuto.

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Chefe de gabinete nomeada

O presidente da Câmara, Wagner Petrini (PSB), referendou a nomeação de Luzia Ester Santos Oss como chefe de gabinete da vereadora Marisol Santos (PSDB). A assinatura ocorreu nesta terça-feira (2), uma semana após a indicação.

A decisão gerou debate internamente porque Marisol votou contra o projeto de lei que criou o cargo no início de janeiro. Petrini defendia que apenas quem foi favorável à proposta deveria ter o direito de nomear, mas acabou convencido de que a legislação não restringe a indicação de acordo com o voto dos vereadores.

Até agora, 18 dos 23 vereadores nomearam os chefes de gabinete, que recebem R$ 7.863,10 (padrão CC-7), além do auxílio-alimentação de R$ 949,52.

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Presença na troca de comando

Saída de Renan Filho ocorreu nesta semana. Tiago Rigui / Divulgação

O chefe do escritório de representação de Caxias em Brasília, Mauro Pereira, participou da cerimônia de transmissão de cargo no Ministério dos Transportes, que marcou a saída de Renan Filho e a posse de George Santoro como novo ministro. Durante o ato, realizado na capital federal, Mauro destacou as ações de Renan na logística do Estado e da Serra.

Mauro também reforçou pautas estratégicas, como a licitação do viaduto da BR-116, prevista para este mês, e a duplicação de 900 metros da rodovia entre a Avenida São Leopoldo e o bairro Planalto.

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Experiência compartilhada

palestra ocorreu no Plenário Farroupilha, em Porto Alegre. Carolina Zeni / Divulgação

A convite da Secretaria da Mulher do Estado e do Comitê Gestor do Programa Mulher do CREA-RS, a primeira-dama de Farroupilha, Juliane Lazzari Tomazini representou o município como palestrante I Encontro do CREA-RS sobre ambientes de trabalho seguros e acolhedores. Ela compartilhou ações voltadas à proteção da mulher. O evento ocorreu no Plenário Farroupilha, em Porto Alegre, nesta quarta-feira (1°).

O destaque foi o programa Eu Respeito, recentemente institucionalizado como política pública permanente. A iniciativa busca priorizar a prevenção e a reeducação de homens como forma de enfrentar a violência ainda em estágio inicial.