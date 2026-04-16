Bancada do PCdoB propõe projeto para anular multas de pardais em Caxias; veja destaques da política

Radar da Rua 20 de Setembro é um dos mais contestados. Porthus Junior / Agencia RBS

A bancada do PCdoB protocolou um projeto de lei para anular as multas aplicadas pelos radares nas vias municipais de Caxias. A proposta autoriza o Executivo a adotar a medida, sem obrigá-lo.

A anulação, caso seja levada adiante, englobaria não apenas as multas aplicadas ainda não pagas, como também a devolução dos valores já arrecadados entre 1º de janeiro de 2025 e 31 de dezembro de 2026. Não estão incluídas autuações aplicadas por outras infrações ou a partir de abordagem de agente de trânsito.

O texto ainda precisa passar pelas comissões antes de seguir para plenário e é reflexo direto das reclamações da população, com relatos de motoristas que sofreram diversas autuações no mesmo ponto.

O secretário municipal de Trânsito, Elói Frizzo, assumiu a pasta com a missão de rever o sistema, mas não deixou claro se há intenção de revisar autuações.

Pavimentações em Farroupilha

A prefeitura de Farroupilha apresentou nesta quinta-feira (16) um pacote de mais de R$ 7,1 milhões em obras de infraestrutura viária urbana.

Os investimentos concentram-se no Programa de Incentivo ao Acesso Asfáltico (Piaa), do governo do Estado, e em pavimentações complementares. O foco é em diferentes regiões da cidade, com meta de concluir, até dezembro de 2027, 100% das ruas dos bairros 1º de Maio e Industrial.

Pelo Piaa, que permite a empresas aplicar os impostos diretamente nas obras, estão previstas três frentes: a pavimentação da Avenida das Indústrias (R$ 2,8 milhões, com participação de empresas locais), a segunda etapa da Avenida dos Imigrantes (R$ 1,5 milhão) e a Avenida Perimetral Oeste (R$ 1,1 milhão).