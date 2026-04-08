Audiência pública debate transporte escolar em Caxias; veja destaques da política

Tema de reclamações desde o início do ano, o transporte escolar foi assunto de audiência pública nesta terça-feira (7) na Câmara de Caxias. O encontro, promovido pela Comissão de Educação, foi conduzido pelo vereador Calebe Garbin (PP) e contou com a presença da secretária da Educação, Marta Fattori, além de representantes do Executivo, conselhos e comunidade.
Segundo a Secretaria da Educação, cerca de 5 mil alunos são atendidos pelo transporte escolar, sendo 2.256 da zona rural. As reclamações começaram após mudanças em roteiros no fim do ano passado. Entre janeiro e fevereiro deste ano, o município destinou aproximadamente R$ 2,2 milhões.
Moradores relataram ainda dificuldades no acesso às vagas, problemas de matrícula, carência de profissionais, segurança e inclusão. A secretária destacou que a rede municipal atende mais de 44 mil estudantes e que a ampliação do ensino em tempo integral segue como prioridade.
Dose no braço
Pouco mais de uma semana depois do início do Vacina Caxias, que engloba também a campanha de vacinação contra a gripe no município, o prefeito Adiló Didomenico garantiu a dose do imunizante, como faz anualmente. A aplicação ocorreu na UBS do bairro Cruzeiro, nesta terça-feira (7).
Adiló participou da programação de lançamento da campanha, mas estava gripado no dia e aguardou se recuperar dos sintomas.
Formalizada sede da Samar
O prefeito Adiló Didomenico assinou nesta terça-feira a cessão de uso da sede da Sociedade Amigos de Ana Rech (Samar) à entidade. O imóvel fica no cruzamento das ruas Gerônimo Rossi e Silvia Facioli, junto à Aldeia dos Presépios.
A Samar já ocupa o espaço desde 2014, mas até então a utilização do imóvel ocorria por meio de um acordo informal. A cessão de uso tem validade de 10 anos, podendo ser renovada.