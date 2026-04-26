Audiência pública debate novas regras para uso de patinetes em Gramado

Atualmente já existe legislação em vigor sobre o tema. Rafael Cavalli / Prefeitura de Gramado

Uma audiência pública na Câmara de Gramado, nesta segunda-feira (27), vai debater o projeto de lei 3/2026. A proposta altera a Lei 4.415/2025, que já está em vigor e determina as regras para circulação de bicicletas elétricas e patinetes nas ruas da cidade.

O tema é sensível porque, nas cidades onde os modais se popularizaram, há desafios a respeito de impacto no ambiente urbano, espaço de circulação e segurança dos usuários.

O projeto prevê uso obrigatório de capacete, restrição de idade mínima de 16 anos, proibição de mais de uma pessoa por patinete e regras para estacionamento, com foco em evitar obstruções de vias e calçadas.

A proposta foi apresentada pela vereadora Dra. Maria de Fátima (Republicanos) e a audiência, que ocorre às 14h, foi solicitada pela Comissão de Mérito, presidida pelo vereador Ike Koetz (PP).

A participação da comunidade pode ocorrer de forma presencial ou via WhatsApp da Câmara, pelo número (54) 3295-7000.

Audiência quer debater acessos na Rota do Sol e RS-122, em Caxias

O deputado estadual Pepe Vargas (PT) solicitou a realização de uma audiência pública para debater os acessos e entroncamentos da Rota do Sol (RS-453) em Caxias. O encontro, que ainda não tem data marcada, deve concentrar a discussão nos pontos mais críticos da rodovia, especialmente nos acessos a Vila Seca e Capela de São Gotardo, pontos sem dispositivos adequados de acesso.

O entroncamento de Monte Bérico, alvo de manifestação nesta semana por parte dos moradores por conta da retirada dos semáforos devido à duplicação, também será discutido. O ponto fica em um trecho da RS-122, mas integra trajeto da Rota do Sol no contorno norte de Caxias.