Associação quer manter táxis-lotação em Caxias, mas serviço já caminhava para o fim

Planos para recuperar o serviço não prosperaram. Bruno Todeschini / Agencia RBS

A Associação Caxiense de Táxi-Lotação pretende encaminhar ofício à Secretaria de Trânsito de Caxias para que o serviço seja mantido. É uma medida ao alcance de quem ainda vive do serviço, mas que, considerando os encaminhamentos até agora, dificilmente trará algum resultado.

A aprovação unânime do Conselho de Mobilidade para a extinção do serviço tem caráter consultivo, ou seja, o colegiado não tem o poder de impor as decisões que toma. O entendimento favorável, contudo, foi construído com base em pareceres da Advocacia-Geral do Município (AGM) e da secretaria. O apoio do conselho, portanto, reforça e legitima uma decisão já tomada pelo município.

De fato, o fim dos táxis-lotação já estava anunciado há algum tempo. Nem mesmo a legislação que autoriza a atividade era seguida, já que ela prevê tarifa 20% maior em relação ao transporte coletivo e renovação de frota.

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O curioso é que a legislação chegou a ser renovada em 2019 como condição para o lançamento de uma nova licitação, o que acabou nunca ocorrendo. Em anos anteriores, os certames lançados acabaram suspensos pela Justiça.

Esses são apenas alguns dos impactos sofridos pelo serviço. Assim como qualquer sistema de transporte, a pandemia causou prejuízos ainda não recuperados. Além disso, o sistema não conta com o socorro do subsídio, como ocorre nas linhas convencionais.