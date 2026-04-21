Agergs analisa reajuste entre R$ 0,10 e R$ 0,30 nos pedágios da Serra

Novos valores devem entrar em vigor no dia 29. Porthus Junior / Agencia RBS

Os conselheiros da Agergs, a agência que regula os serviços concedidos no Rio Grande do Sul, se reúnem na próxima segunda-feira (27) para definir o reajuste das tarifas de pedágio da concessionária Caminhos da Serra Gaúcha (CSG). Caso a medida seja aprovada, o aumento deve ficar entre R$ 0,10 e R$ 0,30 a depender do pórtico de pedágio eletrônico. Nesse caso, os novos valores entram em vigor à meia-noite de terça-feira (28) para quarta-feira (29).

O reajuste das tarifas da CSG é anual e previsto em contrato para corrigir os valores com base na inflação do período anterior. O cálculo, porém, envolve uma complexa fórmula que pode aumentar ou diminuir o valor final de acordo com parâmetros de desempenho.

A última correção, inclusive, deveria ter ocorrido em 1º de fevereiro, quando a concessão faz aniversário. No entanto, o imbróglio envolvendo o reequilíbrio contratual da CSG com o Estado acabou atrasando a definição. O motivo é o atraso nas obras de duplicação, cujas primeiras partes deveriam ter sido entregues no fim de janeiro, pelo cronograma original.