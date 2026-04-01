Ações para segurança nas escolas de Caxias do Sul ainda não vieram na velocidade esperada

Guarda realiza rondas nas escolas. Porthus Junior / Agencia RBS

Passado um ano do esfaqueamento da professora da escola João de Zorzi, em Caxias, não dá para dizer que nada foi feito em resposta à violência escolar. No entanto, a virada de chave na segurança das escolas, que o episódio exigia, ainda não ocorreu.

O que existem são ações e programas em fase gradual de implantação, mas que ainda não conseguiram eliminar a sensação da ameaça de violência no ambiente escolar. A própria Guarda Municipal, admitiu à repórter Tamires Piccoli a existência de episódios de estudantes armados com faca ou objetos semelhantes.

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Se o problema da violência tem como causa principal fatores externos às escolas, dentro dos muros da instituição cabe ao poder público — no caso da rede municipal e estadual — adotar medidas eficientes para que estudantes e professores cumpram suas funções com tranquilidade.

Para isso, é preciso ações mais contundentes e com respostas rápidas, que não vieram até o momento e seguem sendo alvo de cobranças da comunidades escolar e da oposição na Câmara.