“A Codeca vai ser atingida”, diz diretor-presidente da empresa a respeito do decreto de corte de gastos 

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Balbinot assumiu a Codeca em junho de 2025. Luan Hagge / Divulgação

O diretor-presidente da Codeca, Milton Balbinot, esteve na Câmara nesta quinta-feira para detalhar o balanço que apontou um prejuízo de R$ 10,7 milhões na companhia em 2025. Também foi apresentada a nova roteirização da coleta orgânica, prevista para entrar em vigor no segundo semestre.

Balbinot disse que o resultado da empresa tem ficado positivo nos últimos meses, com perspectiva de recuperação. No entanto, ele admitiu um temor levantado nos últimos dias, com o decreto de corte de gastos do município. A redução de 20% nos contratos de roçada, varrição e manutenção das áreas verdes vai, sim, impactar a companhia. Ficou no ar, inclusive, se a tendência de números positivos pode ser interrompida.

— A Codeca vai ser atingida. Qual o impacto? Agora é que estamos vendo — afirmou.

Parte da oposição é bastante hostil ao nome de Balbinot desde a passagem dele pela secretaria de Gestão e Finanças, no ano passado. Na última vez em que esteve no Legislativo, o então secretário fez uma declaração curta e saiu às pressas. A manifestação era sobre cortes no Fiesporte. Nesta quinta-feira (30), porém, o ambiente era mais tranquilo e Balbinot saiu aplaudido.

Gestão anterior no vermelho

No balanço apresentado por Balbinot, que assumiu a Codeca em junho de 2025, chamou a atenção a divisão dos números. O resultado negativo de 2025, segundo ele, é resultado de prejuízos registrados de janeiro a julho. Com um plano de reestruturação, a companhia passou a ter resultados positivos a partir de agosto. Sem dizer com todas as letras, portanto, Balbinot colocou o prejuízo na conta da gestão anterior da empresa.

Ainda segundo os números apresentados, o resultado operacional foi de cerca de R$ 2 milhões negativos. O restante do déficit foi em função de juros, empréstimos, multas por parcelamentos de impostos e processos judiciais.

Balbinot também disse que a empresa tem prejuízo com as obras dos bairros Desvio Rizzo e Planalto em função da defasagem da tabela Sinapi, que baseia os orçamentos das obras públicas.

Convocação

Embora tenham ouvido as justificativas dos números da Codeca, os vereadores também querem fazer perguntas. As bancadas do Novo, do PT, do PCdoB e a veredora Daiane Mello (PL) protocolaram um requerimento para convocar Balbinot e o secretário de Gestão e Finanças, Micael Meurer, a comparecer na Câmara para esclarecer o decreto de contenção de gastos e a situação da Codeca.