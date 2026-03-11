Visitante de cidade dos Estados Unidos publica elogios após estadia Caxias; veja outros destaques da política

Grupo chegou na cidade na última quarta-feira (4) e retornou aos Estados Unidos na segunda-feira (9). Ícaro de Campos / Divulgação

Uma integrante da comitiva da cidade de Little Rock, capital do estado norte-americano do Arkansas, publicou no Instagram elogios e agradecimentos a Caxias do Sul pela receptividade. O grupo chegou na cidade na última quarta-feira (4) e retornou aos Estados Unidos na segunda-feira (9).

Diretora de Programa e Professora Assistente da Universidade de Ciências Médicas do Arkansas, Summer Khairi, classificou a viagem como "inesquecível" e disse que o grupo foi recebido de braços abertos. Ela também afirmou que "a cordialidade, a hospitalidade e o orgulho que o povo de Caxias tem pela cidade foram verdadeiramente inspiradores".

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O texto chama a atenção pela valorização dos aspectos positivos da cidade e contradiz a visão que muitas vezes o próprio caxiense tem de onde vive. Caxias e Little Rock são cidades irmãs desde 2017. Na cidade, a comitiva visitou pontos turísticos, a Festa da Uva e empresas, entre outras atividades.

Presidente

Deputada federal Denise Pessôa (PT) participou de um revezamento entre parlamentares mulheres. Marcelo Tavares / Divulgação

A deputada federal Denise Pessôa (PT) presidiu parte das atividades do plenário da Câmara dos Deputados nesta terça-feira (10). Ela participou de um revezamento entre parlamentares mulheres em uma sessão dedicada a apreciar projetos de lei voltados à população feminina.

Foi nessa sessão, por exemplo, que os deputados aprovaram o projeto que autoriza a determinação de uso imediato de tornozeleira eletrônica a agressores de mulheres. Também foi aprovado um projeto relatado por Denise que estabelece o dia 25 de março como Dia Nacional das Mulheres na Construção Civil. A proposta, de autoria da deputada Rogéria Santos (Republicanos-BA), tem o objetivo de reconhecer a presença das mulheres no setor.

Projetos também na Assembleia

A Assembleia Legislativa também teve um dia dedicado à votação de propostas de proteção às mulheres. Entre as propostas aprovadas está a que garante às mulheres o direito a um acompanhante escolhido por ela em procedimentos médicos que exijam sedação. A medida só fica desobrigada em caso de atendimentos de emergência.

O projeto é de autoria do deputado Pepe Vargas (PT) e tem o objetivo de coibir eventuais abusos de profissionais diante do estado de vulnerabilidades das mulheres sedadas.

Canguru

Daiane Mello (PL) levou um canguru de pelúcia para a tribuna. Paula Brunetto / Divulgação

A promessa da campanha à reeleição do prefeito Adiló Didomenico de implantar o programa "Mãe Canguru" voltou a ser alvo de cobranças na Câmara, dessa vez de uma forma, digamos, mais lúdica. A vereadora Daiane Mello (PL) levou um canguru de pelúcia para a tribuna, com uma pequena boneca da bolsa frontal do animal.

Ela criticou a não implantação do programa até agora e foi acompanhada pela bancada do PCdoB, que apontou os argumentos do Executivo de ausência de orçamento em alguns casos enquanto há disponibilidade de recursos para outras questões.

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O projeto mãe canguru, de acordo com a campanha, destinaria R$ 1,2 mil mensais a mães que não conseguem vagas em escolas infantis durante o primeiro ano dos filhos.

Bombeiros da zona sul

Estudo foi apresentado pelo Corpo de Bombeiros. Isabel Borba / Divulgação

Um estudo apresentado pelo Corpo de Bombeiros confirmou a viabilidade de instalar um quartel na zona sul de Caxias. O documento foi elaborado pelo 5º Batalhão de Bombeiro Militar (5º BBM) e apresentado pelo comandante, o tenente-coronel Márcio Müller Batista, e pelo capitão Pedro Henrique Costa Sanhudo nesta terça-feira (10).

A apresentação ocorreu a uma comissão de moradores da zona sul e vereadores que reivindicam uma estrutura mais próxima para combate a incêndios.

Ironicamente, horas depois da reunião, quatro casas foram destruídas pelo fogo no bairro Salgado Filho. O episódio foi citado na sessão desta quarta-feira (11) pelos vereadores José Abreu - Jack (PDT), Rose Frigeri (PT) e Zé Dambros (PSB), que participaram do encontro, para reforçar as cobranças. Uma audiência pública já foi realizada para debater o tema.