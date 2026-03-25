Vice-líder do governo celebra a chegada do "tatu 4x4": as obras do Canaliza Caxias; veja destaques da política

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Zé Dambros (PSB) usou apelido do prefeito para destacar pacote de obras. Augusto Martins / Divulgação

O edital para a contratação do primeiro dos quatro pacotes de obras do Canaliza Caxias não saiu nesta terça-feira (24), como chegou a ser anunciado, mas já foi celebrado pelo líder do governo na Câmara, Calebe Garbin (PP), e pelo vice-líder, Zé Dambrós (PSB).

Na sessão desta quarta-feira (25), Dambrós chegou a classificar como "Tatu 4x4" o impacto das obras na cidade. O uso do apelido do prefeito Adiló Didomenico, antes pejorativo, mas incorporado definitivamente na campanha de 2024, é uma forma peculiar de avisar que novas escavações vão ocorrer na cidade — muitas ao mesmo tempo.

O diretor-presidente do Samae, João Uez, e o próprio Adiló já haviam anunciado no ano passado, a quem reclama do prefeito Tatu, que muito mais estava por vir. A primeira fase prevê obras em 16 ruas de 12 bairros.

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Nomeação

A vereadora Marisol Santos (PSDB) encaminhou nesta terça-feira (24) à Mesa Diretora da Câmara a nomeação de Luzia Ester Santos Oss como chefe de gabinete.

A parlamentar vinha avaliando se preencheria ou não o cargo criado no início do ano. Embora tenha votado contra a medida, Marisol argumentou, na semana passada, que a nomeação era um direito de todos os vereadores, uma vez que a lei foi aprovada pela Casa.

Até agora, 18 dos 23 vereadores nomearam os chefes de gabinete, que recebem R$ 7.863,10 (padrão CC-7), além do auxílio-alimentação de R$ 949,52.

Memória

Esta terça-feira (24) foi o Dia Estadual de Memória às Vítimas da Covid-19, e a Assembleia Legislativa (ALRS) abriu a exposição Capas da Memória, iniciativa proposta pelo deputado Pepe Vargas (PT). A mostra reúne 10 capas de jornais que registraram momentos críticos da pandemia — entre elas, a edição de fim de semana do Pioneiro de 27 e 28 de fevereiro de 2021.

A publicação destacava o decreto de bandeira preta no sistema de distanciamento social por nove dias na Serra. Um período sombrio que ficou para trás, mas que muitos, infelizmente, não conseguiram vencer.