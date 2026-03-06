Vereadores de Farroupilha tentam criar CPI da Corsan, mas não há apoio na base governista

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Legislativo fará audiência pública no próximo dia 25. Porthus Junior / Agencia RBS

Em meio a negociações entre a prefeitura de Farroupilha e a Corsan para uma possível alteração de contrato, pelo menos quatro vereadores se mobilizam na tentativa de implantar uma CPI para apurar o serviço de saneamento no município.

Até agora, se comprometeram em assinar a criação da comissão os vereadores Fran Bonaci (PDT), Fernanda Correa (União Brasil), Juliano Baumgarten (PSB) e Roque Severgnini (PSB). Para que a CPI saia do papel, porém, são necessárias cinco assinaturas.

As atividades da Corsan têm sido alvo recorrente de críticas na cidade em relação ao preço, à qualidade da água e, principalmente, à ausência de investimentos. Atualmente, por exemplo, cerca de 2% do esgoto da cidade é tratado. Em 2022, quando a Corsan foi privatizada, era menos de 1%.

Embora também tenha apontamentos negativos em relação ao serviço da empresa, a base governista na Câmara não quer uma CPI neste momento. O líder do governo, vereador Darlan de Jesus (PL), entende que há outras ações a serem tomadas antes de se instalar uma CPI. Proposta por ele, uma audiência pública sobre o tema será realizada no próximo dia 25, às 19h. Os apoiadores da CPI prometem levar a proposta para a reunião.

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Executivo cobra fiscalização

Dentro do governo também há ressalvas para a comissão. O secretário de Gestão e Governo, Thiago Galvan, diz que o governo não tem um posicionamento oficial, mas que o entendimento pessoal é de que a instalação de uma CPI demandaria de critérios específicos, como irregularidades em contratos. Ele também admitiu que uma ação do tipo é "ruim para todas as partes porque gera desconfiança".

O Executivo encaminhou um ofício para a Agergs, a agência que regula os serviços concedidos, cobrando uma fiscalização da companhia. A partir da solicitação, a agência determina prazo de 15 dias para a empresa enviar dados e, se for o caso, encaminha uma fiscalização após esse prazo.

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Investimentos aguardam repactuação

O diretor institucional da Corsan, Cesar Faccioli, diz que a companhia está em negociação com o município para alterar o instrumento jurídico do contrato. Atualmente, o que existe é um contrato de programa, semelhante a um convênio, já que anteriormente se tratavam de entes estatais. O objetivo agora é alterar o documento para um contrato de concessão.

Faccioli diz que a repactuação é fundamental para proporcionar segurança jurídica e econômica para a companhia viabilizar R$ 234 milhões em investimentos na cidade.