Vereadores de Farroupilha rejeitam homenagem à reitora da UFRGS, Márcia Barbosa

Porthus Junior / Agencia RBS

Vereadores de Farroupilha rejeitaram, nesta terça-feira (3), um voto de congratulações à reitora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Márcia Barbosa. O reconhecimento, proposto pelo vereador Juliano Baumgarten (PSB), era pelo fato da acadêmica figurar em uma reportagem da revista Forbes Brasil como uma das "10 brasileiras que transformam a ciência no Brasil e no mundo".

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A publicação ocorreu no dia 11 de fevereiro, considerado o Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência. Doutora em Física, Márcia é o primeiro nome lembrado pela reportagem.

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A rejeição ocorreu por sete votos a seis, com votos contrários da bancada do MDB e parte do PP e do PL. Não houve manifestações dos parlamentares que votaram contra a proposta. A avaliação nos bastidores, porém, é de que a contrariedade se deu pelo fato de a reitora ser assumidamente de esquerda. No carnaval, por exemplo, ela foi alvo de críticas por conta de vídeo em que demonstra apoio ao presidente Lula.

Além de reitora da UFRGS, Márcia é diretora da Academia Brasileira de Ciências e integrante da Academia Mundial de Ciências. Ela já foi premiada internacionalmente por pesquisas relacionadas às anomalias da água.