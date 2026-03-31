Vereadores de Caxias aprovam pedido de informação sobre perda de certificação para convênios estaduais

Prefeitura tem até 30 dias para responder ao pedido. Porthus Junior / Agencia RBS

A Câmara de Caxias aprovou nesta terça-feira (31) um pedido de informações à administração municipal a respeito da perda da certidão CHE (Cadastro para Habilitação em Convênios do Estado).

O documento, emitido ela Secretaria Estadual da Fazenda (Sefaz RS), é necessário para a assinatura de novos convênios para repasse de recursos e renovação de contratos.

A impossibilidade de acessar o documento ocorre por descumprimento de itens da Lei de Responsabilidade Fiscal. O episódio, inclusive, resultou na queda do então secretário de Gestão Estratégica e Finanças, Gilberto Galafassi.

O pedido de informações foi proposto pelo vereador Claudio Libardi (PCdoB), que classificou o caso como "o mais grave até hoje". Todos os parlamentares votaram favoravelmente ao pedido. Os parlamentares querem saber qual inconformidade ocorreu exatamente e quais despesas estão envolvidas na irregularidade.