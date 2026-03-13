Vereador Sandro Fantinel negocia com PL possível troca de partido; veja destaques da política

Podemos é uma dos partidos cogitados para transferência. Augusto Martins/Câmara Caxias / Divulgação

O vereador Sandro Fantinel e a executiva do municipal do PL têm conversado para tentar viabilizar uma possível troca de partido do parlamentar. Por ser vereador, Fantinel não se encaixa na janela partidária deste ano, voltada apenas para cargos estaduais ou federais.

A ideia que vem sendo trabalhada é o PL dar a anuência à saída de Fantinel por meio de um acordo para troca de filiados com outro partido. Nesse sentido, o Podemos é uma das siglas cogitadas. As movimentações envolveriam os partidos no âmbito estadual, não apenas municipal.

Fantinel diz que procura um partido menor, que proporcione autonomia e segurança. A mudança, segundo ele, é para minimizar o que chamou de "momento conturbado" que vive. Uma referência aos desdobramentos que ainda existem em função da declaração a respeito dos baianos.

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Centro de autismo recebe R$ 1 milhão

Confirmação da emenda ocorreu nesta semana. Daniel Santos / Divulgação

O projeto do Centro Interprofissional de Atendimento a Pessoas com Transtorno do Espectro Autista (CiaTEA) da Universidade de Caxias do Sul (UCS) deve receber R$ 1 milhão por meio de emenda parlamentar indicada pelo senador Hamilton Mourão (Republicanos).

O recurso será destinado ao início da construção da estrutura, idealizada em 2022, que pretende oferecer diagnóstico, acompanhamento terapêutico e orientação às famílias, com atuação multidisciplinar e foco especial na primeira infância. A expectativa é começar a obra em abril. Quando estiver em atividade, o CiaTEA vai contar com o apoio de professores e estudantes de diversas áreas da universidade.

A confirmação do repasse ocorreu nesta semana em uma reunião do senador com o reitor da UCS, Gelson Rech, e o vereador Daniel Santos (Republicanos), em Brasília. Santos foi o responsável pela articulação. Novas emendas são esperadas até o fim do ano.

Dados da Fundação de Articulação e Desenvolvimento de Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência e com Altas Habilidades no Rio Grande do Sul (Faders) apontam que Caxias tem quase 860 pessoas identificadas com TEA.

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Planejamento para o entorno do aeroporto...

Um seminário previsto para maio vai debater o planejamento do entorno do futuro aeroporto de Vila Oliva, em Caxias. A realização da atividade foi definida em reunião do Conselho Diretor do MobiCaxias, realizada nesta semana, e fará parte de uma programação mais ampla para definir o futuro urbano de Caxias.

A ideia é estabelecer um plano diretor para as áreas de Vila Oliva e Santa Lúcia do Piaí para evitar a repetição de problemas vividos por aeroportos que cresceram sem ordenamento. O grupo propõe a criação de zonas industriais, logísticas e tecnológicas planejadas, além de debater os acessos rodoviários ao terminal.

Além de integrantes do MobiCaxias, do qual o presidente da Câmara, Wagner Petrini (PSB), é vice-presidente, também participaram o coordenador de Relações Comunitárias da prefeitura, Elói Frizzo, e representantes da Universidade de Caxias do Sul.

...e para o restante da cidade

Outro eixo da reunião tratou da atualização da lei de parcelamento, uso e ocupação do solo. Frizzo apresentou as 11 alterações previstas para destravar empreendimentos e dar mais segurança jurídica ao planejamento urbano. O tema já passou por audiência pública na Câmara há um mês, onde se optou pela apresentação de um substitutivo ao projeto original.

Agora, novas audiências públicas devem ser agendadas, antes de seguir para votação em plenário. A revisão se soma a outras atualizações de normas complementares ao Plano Diretor de 2019, como a nova Lei das Águas, aprovada no início do ano.

Reestruturação

Na sessão extraordinária em que os vereadores de Caxias analisaram os reajustes salariais do Executivo e Legislativo também foi aprovada a reestruturação administrativa da Câmara.

Um projeto de resolução cria o setor de Compras e Contratações e institucionaliza a Escola do Legislativo, além de reorganizar o Centro de Memória da Casa. As alterações são referendadas pela própria Mesa Diretora.

Também foi aprovado um projeto de lei que abre novas funções gratificadas para chefias e direção ligados aos novos setores. O texto segue para sanção do prefeito Adiló Didomenico.

Pedido de melhorias na BR-116

Representantes da governança regional do turismo (Atuaserra) e da prefeitura de São Marcos estiveram na sede do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) de Vacaria na terça-feira (10) para apresentar demandas de infraestrutura e sinalização turística na BR-116.

A comitiva entregou uma carta institucional e documentos técnicos que detalham o papel de São Marcos na rota turística da Serra e os pontos que precisam de intervenção ao longo da rodovia. Entre os pedidos, estão a instalação de novas placas e painéis informativos, além de avaliação para melhorias em acessos rurais próximos à BR-116.

Cartilha informativa

Cartilha já começou a ser distribuída. Bruna Marini / Divulgação

A Procuradoria da Mulher da Câmara de Vereadores de Flores da Cunha iniciou a distribuição da nova Cartilha da Mulher. O material reúne orientações sobre direitos, canais de denúncia e a rede de proteção disponível no município.

A cartilha é uma iniciativa da Procuradoria da Mulher em parceria com a Rede de Apoio à Mulher Florense e busca facilitar o acesso a informações essenciais para enfrentar situações de violência e garantir atendimento adequado.

Pensão após violência

A deputada federal Denise Pessôa (PT) apresentou projeto de lei para criar pensão especial para mulheres que ficaram com deficiência permanente após violência doméstica. O benefício, de caráter indenizatório, seria pago pelo INSS e teria valor equivalente ao teto da previdência, atualmente em R$ 8.475,55.