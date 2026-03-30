Vereador Edson da Rosa será o novo diretor-presidente do Samae

Edson deve assumir o Samae nesta terça-feira (31). Ulisses Castro / Agencia RBS

O vereador Edson da Rosa (Republicanos) será o novo diretor-presidente do Samae. A mudança ocorre em função da renúncia do atual mandatário da autarquia, João Uez (Republicanos). Ele volta para a Câmara nesta terça-feira (31) para se desincompatibilizar do cargo e poder concorrer a deputado estadual.

Embora Uez seja o único integrante do primeiro escalão do governo Adiló a disputar as eleições, a saída dele vai desencadear outras mudanças de secretariado, que também devem mexer com a composição da Câmara de Vereadores.

Elisandro Fiúza, por exemplo, deixa a Secretaria de Trânsito e retorna para a Câmara. Com esse movimento, toda a bancada do Republicanos será alterada, já que Daniel Santos, suplente, também deixa a Casa.

Outros vereadores, como Aldonei Machado (PSDB) e Cristiano Becker (PRD) também são cotados para compor o secretariado, embora não haja nenhuma definição. Aldonei poderia ocupar a Secretaria da Agricultura.

Também não são descartadas movimentações internas envolvendo o diretor da Secretaria de Planejamento, Antônio Feldmann, e o coordenador de relações comunitárias, Elói Frizzo. Frizzo é cotado para assumir o Trânsito.