Vereador Edson da Rosa será o novo diretor-presidente do Samae

O vereador Edson da Rosa (Republicanos) será o novo diretor-presidente do Samae. A mudança ocorre em função da renúncia do atual mandatário da autarquia, João Uez (Republicanos). Ele volta para a Câmara nesta terça-feira (31) para se desincompatibilizar do cargo e poder concorrer a deputado estadual.
Embora Uez seja o único integrante do primeiro escalão do governo Adiló a disputar as eleições, a saída dele vai desencadear outras mudanças de secretariado, que também devem mexer com a composição da Câmara de Vereadores.
Elisandro Fiúza, por exemplo, deixa a Secretaria de Trânsito e retorna para a Câmara. Com esse movimento, toda a bancada do Republicanos será alterada, já que Daniel Santos, suplente, também deixa a Casa.
Outros vereadores, como Aldonei Machado (PSDB) e Cristiano Becker (PRD) também são cotados para compor o secretariado, embora não haja nenhuma definição. Aldonei poderia ocupar a Secretaria da Agricultura.
Também não são descartadas movimentações internas envolvendo o diretor da Secretaria de Planejamento, Antônio Feldmann, e o coordenador de relações comunitárias, Elói Frizzo. Frizzo é cotado para assumir o Trânsito.
Na manhã desta segunda-feira (30), o prefeito Adiló Didomenico se reuniu com a cúpula da administração para discutir as mudanças e novas definições podem sair até o fim do dia.