Vereador Calebe Garbin aciona Comissão de Ética contra Estela Balardin; veja outros destaques da política

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O vereador Calebe Garbin (PP) ingressou na Comissão de Ética da Câmara de Caxias contra a vereadora Estela Balardin (PT). O motivo foi uma discussão ocorrida na sessão de 19 de fevereiro, durante o debate a respeito dos vetos do prefeito Adiló Didomenico a emendas da Lei Orçamentária Anual (LOA).

Após divergências, Garbin alega que Estela o chamou de "pastor mentiroso" fora dos microfones. Imediatamente ele reagiu pedindo uma questão de ordem. Com os ânimos acalorados, a sessão acabou suspensa.

O vereador afirma que não estava em debate questões religiosas e pede que a comissão aplique uma censura escrita à colega. Ele disse ainda que houve diversas oportunidades de retratação, o que não ocorreu.

A coluna procurou o gabinete de Estela, que está em licença-saúde. Em nota, a equipe informou que ainda não teve acesso à representação, mas destacou que “qualquer notificação da Comissão de Ética só deverá ocorrer quando ela retornar às atividades”.

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Sepultamento de pets

Pegando carona na chamada Lei Bob Coveiro, sancionada em fevereiro no estado de São Paulo, a Câmara de Caxias analisa projeto de lei para permitir o sepultamento de pets em jazigos familiares em cemitérios públicos e privados. A proposta é do vereador Pedro Rodrigues (PL).

O texto prevê que o animal deve ser condizente com o tamanho do túmulo, ter declaração de óbito emitida por veterinário e estar em um invólucro adequado. O projeto ainda precisa passar pelas comissões.

Bob Coveiro era um cão que viveu durante 10 anos no cemitério onde a tutora havia sido sepultada e, quando morreu, foi enterrado ao lado dela.

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Planejamento

O Executivo encaminhou nesta semana à Câmara projeto de lei que cria o Plano Municipal de Desenvolvimento Econômico. A proposta reúne estratégias a serem desenvolvidas nos próximos 10 anos para impulsionar setores produtivos, ampliar oportunidades e garantir crescimento sustentável no município.

As diretrizes do projeto começaram a ser elaboradas em abril do ano passado a partir de audiências públicas, reuniões e debates com mais de 30 entidades. As discussões foram conduzidas pela Comissão de Desenvolvimento Econômico do Legislativo.

O plano está dividido em sete eixos:

Programa de Ambiente de Negócios e Competitividade

Programa de Inovação, Tecnologia e Transformação Digital

Programa de Desenvolvimento do Trabalho, Qualificação e Talentos

Programa de Desenvolvimento Sustentável e Economia Verde

Programa de Infraestrutura, Logística e Mobilidade Competitiva

Programa de Governança Colaborativa e Cultura Organizacional

Programa de Qualidade de Vida e Bem-Estar Social