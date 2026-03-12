Vereador Calebe Garbin aciona Comissão de Ética contra Estela Balardin; veja outros destaques da política

O vereador Calebe Garbin (PP) ingressou na Comissão de Ética da Câmara de Caxias contra a vereadora Estela Balardin (PT). O motivo foi uma discussão ocorrida na sessão de 19 de fevereiro, durante o debate a respeito dos vetos do prefeito Adiló Didomenico a emendas da Lei Orçamentária Anual (LOA).
Após divergências, Garbin alega que Estela o chamou de "pastor mentiroso" fora dos microfones. Imediatamente ele reagiu pedindo uma questão de ordem. Com os ânimos acalorados, a sessão acabou suspensa.
O vereador afirma que não estava em debate questões religiosas e pede que a comissão aplique uma censura escrita à colega. Ele disse ainda que houve diversas oportunidades de retratação, o que não ocorreu.
A coluna procurou o gabinete de Estela, que está em licença-saúde. Em nota, a equipe informou que ainda não teve acesso à representação, mas destacou que “qualquer notificação da Comissão de Ética só deverá ocorrer quando ela retornar às atividades”.
Sepultamento de pets
Pegando carona na chamada Lei Bob Coveiro, sancionada em fevereiro no estado de São Paulo, a Câmara de Caxias analisa projeto de lei para permitir o sepultamento de pets em jazigos familiares em cemitérios públicos e privados. A proposta é do vereador Pedro Rodrigues (PL).
O texto prevê que o animal deve ser condizente com o tamanho do túmulo, ter declaração de óbito emitida por veterinário e estar em um invólucro adequado. O projeto ainda precisa passar pelas comissões.
Bob Coveiro era um cão que viveu durante 10 anos no cemitério onde a tutora havia sido sepultada e, quando morreu, foi enterrado ao lado dela.
Planejamento
O Executivo encaminhou nesta semana à Câmara projeto de lei que cria o Plano Municipal de Desenvolvimento Econômico. A proposta reúne estratégias a serem desenvolvidas nos próximos 10 anos para impulsionar setores produtivos, ampliar oportunidades e garantir crescimento sustentável no município.
As diretrizes do projeto começaram a ser elaboradas em abril do ano passado a partir de audiências públicas, reuniões e debates com mais de 30 entidades. As discussões foram conduzidas pela Comissão de Desenvolvimento Econômico do Legislativo.
O plano está dividido em sete eixos:
- Programa de Ambiente de Negócios e Competitividade
- Programa de Inovação, Tecnologia e Transformação Digital
- Programa de Desenvolvimento do Trabalho, Qualificação e Talentos
- Programa de Desenvolvimento Sustentável e Economia Verde
- Programa de Infraestrutura, Logística e Mobilidade Competitiva
- Programa de Governança Colaborativa e Cultura Organizacional
- Programa de Qualidade de Vida e Bem-Estar Social
O texto ainda precisa passar pelas comissões antes de ser votado em plenário.