Uma empresa e dois consórcios disputam contrato para a maior obra de drenagem da história de Caxias

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Túnel vai se estender por cerca de 450 metros das Ruas Matteo Gianella (foto) e Luiz Covolan. Ulisses Castro / Agencia RBS

Três concorrentes estão na disputa para construir o túnel da Rua Matteo Gianella, considerada a maior obra de drenagem da história de Caxias. As propostas foram reveladas nesta sexta-feira (27).

Das cinco empresas participantes, duas foram desclassificadas automaticamente por não enviarem a documentação solicitada. Entre as restantes estão a empresa Toniolo, Busnello SA e dois consórcios. Um deles é o consórcio FBS/DP - Arroio Aliança, formado pelas empresas FBS Construção Civil e Pavimentação SA e DP Barros Pavimentação e Construção Ltda, ambas com sede na capital paulista.

Já o consórcio União Caxias é formado pelas empresas Sanax Engenharia e Coastal Construções, ambas de Nova Lima (MG) e Completa Engenharia, de Belo Horizonte (MG).

As propostas financeiras ficaram entre os cerca de R$ 50 milhões previstos no orçamento, ofertados pelo consórcio paulista, e R$ 48,5 milhões propostos pelo consórcio mineiro. A Toniolo, Busnello ofertou R$ 49,9 milhões.

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A vitória no certame, porém, não depende apenas do preço. Assim como na licitação do aeroporto de Vila Oliva, a seleção vai se basear também na capacidade técnica. Cada um dos quesitos, neste caso, terá peso de 50% na formulação de uma pontuação. O vencedor será o que reunir mais pontos. A documentação agora vai passar por análise para a classificação.

A comprovação das condições de executar a obra se justifica porque o túnel não é uma obra qualquer. Com 449,24 metros de extensão, quatro metros de largura e 2,5 metros de altura, a passagem precisará ser escavada inteiramente de forma subterrânea, como uma linha de metrô, sem abertura da via. Em alguns pontos, ele ficará a 19 metros de profundidade, entre as ruas João Dalfovo e Professora Maria Bohrer.

A rede vai ter no total 1,7 quilômetro de extensão, partindo do cruzamento da Matteo Gianella com a Rua José Bassani, no Pio X, até a ponte da Rua Luiz Covolan sobre o Arroio Herval (que mais adiante passa ser o Arroio Tega). A maior parte vai ser com tubulação tradicional.

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Contestações

Os dois consórcios que disputam o contrato para a construção do aeroporto de Vila Oliva, em Caxias, apresentaram recursos contra o resultado da licitação até o momento.

O consórcio Aero Caxias, de Brasília, o melhor classificado, contestou a pontuação obtida na combinação dos requisitos técnicos e no preço. O grupo alega que parte da documentação foi desconsiderada e reivindica uma nota maior. Ao mesmo tempo, argumenta que o consórcio Serra Gaúcha - Vila Oliva, de São Paulo, deveria ter a pontuação reduzida.

Em sentido contrário, o grupo paulista alega que o consórcio Aero Caxias teve nota superestimada pela aprovação de documentos inconsistentes e pede a desclassificação do grupo. Ao mesmo tempo, solicita aumento da própria nota sob o entendimento de que documentos válidos foram descartados.