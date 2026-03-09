Troca de comando no Samae já tem data; veja destaques da política

Uez deixa o Samae em 30 de março. Ulisses Castro / Agencia RBS

Pré-candidato a deputado estadual, o diretor-presidente do Samae, João Uez (Republicanos), vai deixar a autarquia em 30 de março para reassumir o mandato de vereador em Caxias do Sul.

A saída era esperada por conta da necessidade de desincompatibilização do cargo, mas a data foi anunciada por ele próprio em palestra na RA CIC, nesta segunda-feira (9).

Para dar lugar a Uez, o vereador Daniel Santos (Republicanos) deixará o Legislativo. Ainda não há definição de quem deve assumir o comando do Samae.

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Juntos

Adiló, Petrini e Néspolo estiveram juntos do estande da prefeitura. Andréia Copini / Divulgação

Qualquer rusga entre o presidente da Câmara, vereador Wagner Petrini (PSB), e o Executivo ficou definitivamente para trás.

No último fim de semana, o parlamentar esteve ao lado do prefeito Adiló Didomenico e do vice Edson Néspolo no estande da prefeitura na Festa da Uva, para cumprimentar os visitantes.

— O último fim de semana da Festa da Uva não poderia ser melhor — disse Petrini, ao citar a lotação dos Pavilhões e a atividade ao lado dos chefes do Executivo.

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Cinco estrelas

Chamou a atenção da coluna a declaração dos empreendedores do hotel Radisson a ser construído no terreno cedido pela Festa da Uva SA, de que o empreendimento será de quatro estrelas. A informação está em matéria produzida pelo repórter Luca Roth.

Desde o anúncio de que um chamamento público seria aberto para atrair interessados no investimento, sempre se falou em um hotel cinco estrelas. É o que justifica a parceria, já que empreendimentos dessa categoria não existem hoje na cidade.

Em contato com a coluna, Marcos Mendes, um dos responsáveis pelo futuro hotel, disse que houve um equívoco na hora de informar a reportagem e que o empreendimento terá mesmo cinco estrelas.

— Trata-se de um hotel Radisson Upscale — esclareceu.