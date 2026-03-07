Sindiserv aprova proposta da prefeitura de Caxias para reajuste salarial

Executivo reformulou proposta que havia sido apresentada originalmente. Porthus Junior / Agencia RBS

O Sindiserv aprovou a proposta da prefeitura de Caxias para o reajuste salarial de 2026. A decisão foi tomada em assembleia online realizada nesta sexta-feira (6).

É um desfecho muito mais tranquilo se comparado com o ano passado, em que parte da categoria chegou a paralisar as atividades até se chegar a um entendimento com o Executivo.

A concordância para o novo acordo ocorreu após o município reformular os termos que haviam sido apresentados inicialmente. A principal mudança é concordância do Executivo com a retirada do projeto de lei complementar 2/2026 da Câmara. O texto havia sido encaminhado no início do ano e prevê a reformulação do Estatuto do Servidor. Agora, uma nova versão será debatida com o sindicato.

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A reunião também definiu a recomposição salarial de 5,06%, baseada na inflação (IPCA) de 2025 e nos índices projetados para janeiro e fevereiro de 2026.

O pacote inclui ainda outros pontos, como a reestruturação dos padrões salariais, considerada pelo governo a maior já realizada, com impacto de R$ 2,5 milhões no próximo ano. O descongelamento automático da carreira, revertendo o congelamento aplicado em função da pandemia, está previsto para este mês.

A presidente do Sindiserv, Silvana Piroli, disse que a proposta não atende a todos os pedidos da categoria, mas foi aprovada porque houve avanços.

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Pendência

Embora atenda ao pedido do Sindiserv, a retirada do projeto do 2/2026 para reformulação pode atrasar o chamamento dos 70 novos guardas municipais.