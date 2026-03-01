Secretário de Turismo de Colônia do Sacramento, no Uruguai, visita Caxias do Sul

Fabio Martin Alvarez Ingold (E) acompanhado do secretário Felipe Gremelmaier (C) e prefeito Adiló Didomenico (D) nos pavilhões da Festa da Uva. Andréia Copini / Divulgação

A jornalista Renata Oliveira Silva colabora com o colunista André Fiedler, titular deste espaço.

O secretário de Turismo de Colônia do Sacramento, no Uruguai, Fabio Martin Alvarez Ingold, está visitando Caxias do Sul desde sábado (28). Ele está na cidade para prestigiar a 35ª Festa Nacional da Uva e participar da sanção da lei que torna Caxias cidade-irmã de Colônia do Sacramento. O ato ocorre nos pavilhões nesta segunda-feira (2).

Fábio veio com sua esposa, Eliana Wurth, e foi recebido pelo prefeito Adiló Didomenico, no sábado. Durante o dia e neste domingo (1º) o secretário de Turismo e Desenvolvimento Econômico, Felipe Gremelmaier, apresentou ao casal diversos pontos turísticos da cidade. Além disso, passearam pelos estandes dos pavilhões, conheceram as soberanas da Festa, conversaram com os visitantes e provaram o tradicional "galeto al primo canto".

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