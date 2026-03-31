Secretário-adjunto será o novo titular da pasta do Meio Ambiente em Caxias

Sede da Semmas fica junto ao complexo da Maesa. Fabiano Provin / Prefeitura de Caxias / Divulgação

A Secretaria do Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas) é outra pasta que será atingida pela reforma do secretariado do governo Adiló. O novo titular escolhido é o atual secretário-adjunto, Ramon Sirtoli.

Daniel Santos, que deixa a Câmara de Vereadores com o retorno de Elisandro Fiúza e João Uez, é o principal cotado para ser o novo número dois da pasta. A mudança deve ocorrer após o retorno do secretário Ronaldo Boniatti, que está em férias.

Para o lugar de Fiúza na Secretaria de Trânsito, o principal cotado é o coordenador de Relações Comunitárias, Elói Frizzo. Já o vereador Aldonei Machado é apontado como o novo secretário da Agricultura, enquanto o diretor da Secretaria de Planejamento, Antônio Feldmann, é cogitado para a Secretaria da Cultura.