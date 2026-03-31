Secretário-adjunto será o novo titular da pasta do Meio Ambiente em Caxias

A Secretaria do Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas) é outra pasta que será atingida pela reforma do secretariado do governo Adiló. O novo titular escolhido é o atual secretário-adjunto, Ramon Sirtoli.
Daniel Santos, que deixa a Câmara de Vereadores com o retorno de Elisandro Fiúza e João Uez, é o principal cotado para ser o novo número dois da pasta. A mudança deve ocorrer após o retorno do secretário Ronaldo Boniatti, que está em férias.
Para o lugar de Fiúza na Secretaria de Trânsito, o principal cotado é o coordenador de Relações Comunitárias, Elói Frizzo. Já o vereador Aldonei Machado é apontado como o novo secretário da Agricultura, enquanto o diretor da Secretaria de Planejamento, Antônio Feldmann, é cogitado para a Secretaria da Cultura.
Caso todas as mudanças se confirmem, Tatiane Frizzo (PSDB) e Rudimar Menegotto (PRD) podem voltar ao Legislativo e o vereador Cristiano Becker (PRD) deixaria o cargo. Becker, contudo, também é cotado para integrar o secretariado. O nome dele é ventilado para a Secretaria de Gestão Estratégica e Finanças.