Responsáveis por estudo para implantar teleférico em Caxias conhecem sistema semelhante no Chile

Representantes da Connect Global, empresa responsável pelos estudos de viabilidade do teleférico ligando a Casa de Pedra ao parque da Festa da Uva, em Caxias, fizeram uma visita técnica ao sistema existente no Parque Metropolitano de Santiago, no Chile.
O objetivo foi conhecer os processos de operação, manutenção e integração do equipamento com o turismo. Operado pela empresa Turistik, o teleférico de Santiago é considerado uma referência no setor.
O estudo de viabilidade para implantação do atrativo em Caxias é apenas uma das etapas necessárias e envolve análises técnicas e territoriais. Se for constatado que é viável, ainda serão necessárias etapas como licenciamento e modelagem de uma eventual concessão.