Recuperação de estradas e pontes destruídas pela enchente são entregues em Santa Tereza

Ato de entrega ocorreu na Praça do Porto. Erickson Campos / Divulgação

O secretário nacional da Defesa Civil, Wolney Wolf, e o secretário de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul, Maneco Hassen, estiveram na Serra neste fim de semana para tratar de obras relacionadas aos danos causados pela enchente de 2024.

Na manhã de domingo (1), a comitiva esteve em Santa Tereza para a entrega de pontes e estradas recuperadas. O ato ocorreu na Praça do Porto, um dos pontos reconstruídos, e contou com também com a presença do ex-ministro da Reconstrução, Paulo Pimenta (PT). As obras inauguradas somam R$ 46,1 milhões em repasses federais.

À tarde, a Hassen e Wolf estiveram em Canela, na Rodovia Arnaldo Oppitz, conhecida como Rota Panorâmica, que liga o município a Três Coroas. A estrada está bloqueada desde a enchente e demanda uma obra de cerca de R$ 7,3 milhões para recuperação.

Durante a visita, os representantes da União garantiram a reserva de R$ 8 milhões e o prefeito de Canela, Gilberto Cezar, autorizou a licitação para o trabalho.