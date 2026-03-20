Prefeitura de Caxias entrega ao MP documentação para manter túnel de LED na Avenida Júlio

Estrutura não impede o atendimento a eventuais incêndios, garante a prefeitura. Porthus Junior / Agencia RBS

A prefeitura de Caxias enviou ao Ministério Público a documentação referente ao túnel de LED da Avenida Júlio de Castilhos. Os documentos incluem parecer da Advocacia-Geral do Município e o projeto de construção e instalação da estrutura, entre outros ofícios.

Na documentação, o município argumenta que a estrutura é um "elemento de requalificação urbana provisória" e "uma etapa transitória e experimental" até que haja uma "solução permanente e de alta qualidade" para a avenida. Outro argumento é de que a proposta prevê a mínima intervenção e a máxima reversibilidade do projeto, com as pedras dos canteiros guardadas e catalogadas.

As páginas também contam com as anotações de responsabilidade técnica (ARTs) dos profissionais envolvidos no projeto e um plano de compatibilização operacional protocolado no 5º Batalhão de Bombeiro Militar (5º BBM) em 6 de março, para viabilizar eventuais atendimentos a incêndios.

O município pretende contratar até abril um concurso nacional de arquitetura para obter um projeto de revitalização completa da Júlio, que resultaria na retirada no túnel de LED. A promotora Janaína De Carli dos Santos, que conduz o procedimento e havia recomentado a remoção da estrutura, ainda não analisou a documentação.

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Falando em MP...

A promotora Janaína De Carli dos Santos também solicitou à Câmara de Vereadores o envio da nova Lei das Águas, aprovada em janeiro. O pedido ocorreu de ofício, ou seja, sem denúncias ou reclamações externas.

A promotoria quer analisar o texto e verificar se está adequado em relação às normas federais, entre outras. Outra promotoria também pretende analisar o caso com uma ótica voltada ao caráter urbanístico.