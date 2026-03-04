Prefeitura de Caxias apresenta nova proposta de negociação salarial aos servidores; veja destaques da política

Ricardo Rech / Divulgação

A prefeitura de Caxias apresentou nesta terça-feira (3) uma nova proposta de negociação salarial ao Sindiserv, o sindicato que representa os servidores. O Executivo agora prevê o descongelamento salarial referente ao período da pandemia já na folha de março, com o período retroativo — de 13 de janeiro a 28 de fevereiro — sendo quitado de forma gradativa por depender de lançamento manual. O impacto anual estimado é de R$ 13 milhões na folha, somado a outras medidas.

A Administração também propõe uma nova janela de adesão ao Ipam Saúde em agosto de 2026 e se comprometeu a retirar da Câmara o projeto de lei complementar 2/2026, que altera o Estatuto do Servidor. A ideia é rediscutir o texto com participação da categoria.

Já a proposta de reajuste mantém pontos já apresentados, com o repasse da inflação de 2025 (4,26%) acrescido de 0,33% de janeiro e projeção de 0,44% para fevereiro, totalizando cerca de 5,06%. O Sindiserv defende ganho real de 3%, mas o município diz que o índice oferecido atinge o limite da capacidade fiscal.

O Sindiserv convocou uma assembleia online para esta sexta-feira (6), às 18h30min, para debater a nova proposta.

Apoio aos agricultores

A vereadora Sandra Bonetto (Novo) se reúne com produtores rurais na próxima sexta-feira (6) para discutir a criação de uma frente parlamentar de apoio aos pequenos agricultores. O encontro ocorre às 17h no estande da Câmara na Festa da Uva. A sexta-feira é dia reservado à bancada do Novo desenvolver atividades no espaço.

O projeto, protocolado nesta semana, nasce das queixas de agricultores do interior sobre burocracia excessiva, dificuldades fiscais e trabalhistas e barreiras para acesso a políticas públicas.

O encontro terá a participação dos deputados Marcel van Hattem e Felipe Camozzato, além de representantes dos sindicatos rural e patronal. A intenção é abrir um canal permanente de articulação entre Legislativo, Executivo e produtores.

Sálvia no calendário oficial

A Assembleia Legislativa aprovou o projeto que inclui o Sálvia — Festival de Arte, Cultura e Gastronomia no Calendário Oficial de Eventos do Rio Grande do Sul. A matéria recebeu 48 votos favoráveis e segue agora para sanção do governador Eduardo Leite.

A proposta foi apresentada pela deputada Delegada Nadine (PSDB) após articulação da vereadora Marisol Santos (PSDB), que acompanhou toda a tramitação e forneceu subsídios técnicos às comissões.