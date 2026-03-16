Por segurança, projeto dispensa reservatórios pluviais na nova penitenciária de Caxias; veja destaques da política

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Novo complexo penitenciário está em construção ao lado do presídio atual. Porthus Junior / Agencia RBS

Projeto de lei em tramitação na Câmara de Caxias prevê que a nova penitenciária em construção na localidade de Apanhador seja dispensada de construir tanques para acumular água da chuva. A estrutura é prevista no Código Municipal de Edificações para área impermeabilizada igual ou maior que 500 m².

Basicamente, são reservatórios no subsolo com o objetivo de reter parte da água em caso de chuva torrencial e liberar gradualmente na rede de escoamento. É o mecanismo semelhante ao dos piscinões, como os dos bairro Fátima e São José, porém com capacidade correspondente apenas à área do imóvel.

O projeto de lei foi encaminhado pelo Executivo a partir de solicitação do Estado e a explicação é a segurança: os tanques podem servir como rota de fuga de detentos ou como esconderijo de objetos. Além disso, segundo o projeto, as exigências da legislação conflitam com as Diretrizes Básicas para Arquitetura Penal, determinadas pelo governo federal.

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Devolvido projeto do estatuto

A Câmara de Caxias devolveu ao Executivo o projeto de lei que reformula o Estatuto do Servidor. O envio ocorreu por solicitação da prefeitura, que havia acordado com o Sindiserv, nas negociações de recomposição salarial, que retiraria o texto.

A proposta agora vai passar por reformulação com a participação do sindicato. Ela havia sido encaminhada à Câmara no dia 7 de janeiro para ser votada em sessão extraordinária do dia seguinte. Diante da repercussão negativa entre os vereadores e os servidores, a apreciação do texto acabou adiada e até agora não havia ido a plenário.

Tratativas

O MDB está em tratativas com três nomes na Serra para uma possível candidatura a deputado federal. É um plano B, já que a primeira opção seria uma candidatura de José Ivo Sartori que, apesar dos apelos, atendeu ao pedido da família e declinou do convite.

Dos três nomes, ainda não revelados, ao menos um deles é de Caxias. O nome a ser definido ainda precisa ser homologado pela coordenadoria regional do partido.

Valor garantido

Policlínica tem valor estimado em R$ 8 milhões. Prefeitura de Caxias do Sul / Divulgação

A Secretaria da Saúde de Caxias reforçou, na sexta-feira (13), que a contrapartida de R$ 11 milhões para a construção da Policlínica está garantida. O valor corresponde à diferença entre o montante destinado pelo governo federal (R$ 17 milhões) e o orçamento total da obra, estimado em R$ 28 milhões.

A contrapartida já era prevista em outubro na assinatura do termo de compromisso entre município e Ministério da Saúde para a construção da unidade. O valor exato, porém, dependia do cálculo do orçamento. No mês passado, o secretário Rafael Bueno disse que o valor seria levantado a partir de reprogramações orçamentárias.

A Policlínica será a primeira da cidade e funcionará como serviço intermediário entre unidade básica de saúde (UBS) e hospital, concentrando especialistas, exames, diagnósticos e pequenos procedimentos, com acesso regulado pelo município.

Repasses

A UBS São Caetano, em Caxias, recebeu R$ 300 mil para obras de reforma e outras melhorias. A entrega ocorreu na última semana em ato realizado na própria unidade. Segundo o secretário de Saúde, Rafael Bueno, a destinação da verba será discutida com a equipe, para definir o melhor impacto no atendimento.

Na área da segurança pública, o 4º Batalhão de Polícia de Choque (4º BPChq) também recebeu R$ 200 mil para a compra de armas longas, reforçando a capacidade operacional da tropa que atende da Serra ao Litoral Norte.