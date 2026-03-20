Polícia Rodoviária Federal pode ter nova sede em Vila Cristina, em Caxias

Ricardo Rech / Divulgação

Ocupando uma sede já defasada e sem possibilidade de ampliação, a delegacia da Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Caxias pode se instalar em Vila Cristina. A possibilidade foi abordada em reunião entre a corporação e o município nesta quinta-feira (19). Representantes do setor de patrimônio da União também participaram.

O objetivo é avançar em uma proposta de permuta de terrenos, condição necessária para que a União possa erguer a nova estrutura da PRF na área indicada.

Segundo o secretário municipal de Planejamento, Marcus Vinicius Caberlon, a sede atual não pode ser ampliada por estar em zona urbana, já que a legislação exige a instalação das estruturas em trechos rurais de rodovias.

Ele afirma que a PRF já dispõe de recursos para a obra e que a prefeitura estuda a área sugerida, buscando acelerar um acordo que permita a troca de terrenos e viabilize o projeto.