Os bairros Cruzeiro e Interlagos serão os primeiros a receber escolas da PPP da Educação Infantil em Caxias

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Escola do bairro Interlagos será a primeira a ter obras, juntamente com a instituição do bairro Cruzeiro. Vitória Bordin / Divulgação

No próximo sábado (28), o prefeito Adiló Didomenico assinará a ordem de início para a construção das primeiras 16 escolas da parceria público-privada (PPP) da Educação Infantil em Caxias do Sul. O ato será às 9h, no terreno da futura Escola de Educação Infantil (EEI) Interlagos.

As obras vão ser executadas pelo consórcio Inova Caxias, composto pela Jope ISB, de Minas Gerais, responsável por erguer 31 unidades ao longo da concessão, num investimento total de R$ 570 milhões.

As obras começam de forma escalonada entre abril e novembro. As primeiras contempladas são as dos bairros Cruzeiro e Interlagos. Na sequência vêm São Victor Cohab, Diamantino, Santa Lúcia, Vila Verde, Santa Fé, Desvio Rizzo, Esplanada, Nossa Senhora do Rosário, São Virgílio, Jardim Eldorado, Bela Vista, Ana Rech e Cidade Nova.

Os primeiros terrenos e o cronograma das 16 unidades iniciais foram apresentados ao movimento comunitário em fevereiro. As 31 escolas vão somar 7 mil novas vagas, que devem zerar a fila por creches no município, conforme projeção da prefeitura.

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Apoio e articulação

Aliança foi firmada em almoço em churrascaria de Porto Alegre. Mateus Raugust / Divulgação

O deputado estadual Guilherme Pasin (PP) esteve no almoço que oficializou a parceria entre o PL e o PP para as eleições do governo do Estado, nesta semana. A presença sinaliza o apoio à aliança pela qual Pasin diz estar trabalhando há muito tempo.

O parlamentar afirma ter uma relação próxima com o pré-candidato do PL ao Piratini, Luciano Zucco, já que a mãe dele viveu em Bento Gonçalves e o pai, em Farroupilha.

— Há bastante tempo defendo que o PL e PP têm que trabalhar em bloco — diz Pasin.

Com o acordo, o PP deve indicar o vice de Zucco, mas o nome ainda não está definido. No ano passado, Covatti Filho chegou a lançar a pré-candidatura e percorrer o Estado, mas isso não confirma o nome dele como indicado do partido.

O nome do próprio Pasin chegou a ser pesquisado, mas ele praticamente descarta a hipótese, dizendo estar focado na reeleição à Assembleia, ampliando a votação.

Encontro para debater candidaturas femininas

Presidido pela vereadora Marisol Santos, o PSDB Mulher RS realiza no próximo sábado (28) um encontro voltado à formação política e ao fortalecimento da presença feminina nos espaços de decisão.

O evento, na Câmara de Porto Alegre, reunirá líderes, filiadas e pré-candidatas para discutir legislação eleitoral, comunicação de campanha e os desafios enfrentados pelas mulheres na disputa por representação.

A programação inclui a apresentação das pré-candidatas para 2026 e painéis com especialistas em marketing político, legislação e representatividade.