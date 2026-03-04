O que esperar do debate eleitoral de 2026

Simecs / Divulgação

Em Caxias do Sul para uma palestra em evento do Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Caxias do Sul (Simecs), em Caxias, nesta quarta-feira (4), o cientista político Fernando Schüler, fez uma avaliação do que esperar do debate público nas eleições de outubro. Em entrevista ao Gaúcha Hoje, da Gaúcha Serra, o também doutor em Filosofia apontou uma "janela estreita" de possibilidade para se emplacar uma terceira via no país.

Ou seja, o debate deve continuar polarizado e, no embate entre as duas pontas, temas importantes para o país podem ser deixados de lado em nome de discussões rasas, ideológicas e midiáticas.

A avaliação não é otimista, mas é realista. Tampouco é surpreendente ou inédita, já que a política há tempos vem sendo tratada pelos seus integrantes e pelo público como reality show. Atrai atenção quem lacra, acusa adversários e alimenta discursos ideológicos. Exemplo disso foram as últimas eleições municipais, em que eleitores preferiam acompanhar os debates acalorados da capital paulista em detrimento das próprias cidades onde vivem.

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Nesse cenário, ficam de lado temas estruturais que realmente podem interferir nos rumos do país. Schüler listou vários: juros altos, déficit fiscal, relações entre os poderes, privatizações de estatais. Pode se acrescentar ainda as reformas, como a administrativa, que devem ficar paralisadas no Congresso em ano eleitoral.

Isso tudo diz respeito a um modelo de país que não se desenrola em algumas semanas de campanha, mas que encontra pouco espaço no debate entre candidatos. Seja pelo desconhecimento e desinteresse de parte do eleitorado, seja por falta de projeto dos candidatos. A vida real nem sempre é atrativa para o X, o Instagram ou o TikTok, mas ela se impõe, de um jeito ou de outro.