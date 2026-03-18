Nova executiva do PRD de Caxias toma posse; veja destaques da política

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Posse ocorreu na noite desta terça-feira (17). Rafael Oliveira / Divulgação

A nova executiva municipal do PRD tomou posse na noite desta terça-feira (17) em evento na Câmara de Caxias. O novo presidente da sigla é o secretário municipal de Obras, Lucas Suzin.

O ex-prefeito Flávio Cassina é vice-presidente e o secretário-geral é Volnei Renato da Silva. A posse também teve a participação do ex-prefeito Mansueto Serafini Filho, tradicional nome do PTB caxiense, partido que formou o PRD na união com o Patriota.

O evento também foi prestigiado por integrantes de outras correntes políticas, como o prefeito Adiló Didomenico, o chefe da Casa Civil e presidente municipal do PSD, Roneide Dornelles. Confira a nominata:

Presidente : Lucas Suzin

: Lucas Suzin Vice-presidente : Flávio Cassina

: Flávio Cassina Secretário Geral : Volnei Renato da Silva

: Volnei Renato da Silva 1º secretário : Lucas Diel

: Lucas Diel 2º secretário : Rudimar Menegotto

: Rudimar Menegotto Tesoureiros : Grégora Fortuna dos Passos, Cristiano Becker

: Grégora Fortuna dos Passos, Cristiano Becker Secretário Executivo : Silvio Tieppo

: Silvio Tieppo Demais integrantes: Carla Pacheco, Carlos Giovani Fontana, Dalvir da Silva Moraes e Rudimar Reale

Cautela

O vereador Capitão Ramon (PL) foi alertado pelos colegas Cristiano Becker (PRD) e Cláudio Libardi (PCdoB) a ter cuidado para não alarmar a população com relação a informações que circulam na internet em relação a suposta paralisação de caminhoneiros.

As reprimendas ocorreram após o parlamentar dizer na tribuna que haveria greve da categoria e que as pessoas deveriam abastecer seus carros. Becker disse que declarações do tipo podem acelerar uma corrida aos postos e tanto ele, quanto Libardi, lembraram que ações que gerem pânico na população podem ser enquadradas pela legislação.

Apesar das informações que circulam nas redes, não há nenhuma paralisação nacional articulada e o governo federal trabalhava, nesta quarta-feira (18), em medidas para evitar qualquer mobilização.

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Protesto

A vereadora Andressa Mallmann (PDT) solicitou a retirada da assinatura do projeto de decreto legislativo para conceder o título de cidadão emérito ao presidente da Festa da Uva, Fernando Bertotto.

O motivo são os fogos de artifício utilizados nas comemorações de aniversário dele, na noite da última segunda-feira (16). O entendimento da vereadora é de que houve descumprimento da legislação municipal que proíbe artefatos que gerem ruído. Bertotto nega irregularidades.

A retirada da assinatura da vereadora não foi permitida porque o projeto já passou em primeira discussão. Ela deve, no entanto, se ausentar da votação, prevista para esta quinta-feira (19).

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Palanque compartilhado

Evento ocorreu na noite de segunda-feira (16). Ícaro de Campos / Divulgação

A presença do ex-governador Germano Rigotto (MDB) no ato de assinatura do início da duplicação da RS-122, na noite de segunda-feira (16), é mais uma movimentação em direção à consolidação de uma candidatura ao Senado.

Rigotto não apenas esteve no evento, como participou do ato e das fotos oficiais. E dividiu o palco com o governador Eduardo Leite, com quem pode fazer dobradinha na disputa pelas duas vagas gaúchas.

Tudo depende da definição do cargo que Leite deve disputar e das negociações partidárias. O presidente do MDB de Caxias, Veroni Macedo, porém, diz que "hoje o Rigotto é candidato".

Frente parlamentar por bombeiros na zona sul

A Câmara de Caxias aprovou nesta terça (17) a criação da Frente Parlamentar pela instalação de um quartel do Bombeiros na Zona Sul. A iniciativa, proposta por José Abreu, o Jack (PDT) e assinada por outros oito vereadores busca também a ampliação do efetivo — hoje de apenas 48 bombeiros para toda a cidade.

O requerimento destaca que a região reúne bairros consolidados, novos loteamentos e serviços essenciais, mas enfrenta tempo de resposta acima do ideal de oito minutos devido à distância do quartel mais próximo. O argumento é que uma unidade na região elevaria a prevenção, a segurança e a capacidade de atendimento.

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Descongelamento

A deputada federal Denise Pessôa (PT) pediu ao Tribunal de Contas do Estado (TCE) esclarecimentos sobre a aplicação da Lei Complementar 226/2026, a chamada "lei do descongela".

Ela relata que alguns municípios ainda não estariam cumprindo a nova regra, o que tem gerado insegurança entre gestores e servidores. A lei restabelece a contagem do tempo de serviço suspensa durante a pandemia e impacta diretamente adicionais e progressões.

No pedido, Denise pede que o TCE diga se a aplicação da lei é automática ou se os municípios podem exigir norma própria para recalcular os benefícios. A legislação, sancionada em janeiro, foi criada justamente para revogar os efeitos da Lei Complementar 173/2020 e uniformizar a retomada dos direitos dos servidores em todo o país.