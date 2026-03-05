Municípios das Hortênsias e Campos de Cima da Serra propõem trajeto alternativo para a ligação com o aeroporto de Vila Oliva

RS-476 liga Canela a Jaquirana e atualmente não é pavimentada. Porthus Junior / Agencia RBS

Prefeitos de cinco municípios da Região das Hortênsias e dos Campos de Cima da Serra têm realizado reuniões e articulações a fim de propor ao governo do Estado um trajeto alternativo ligando o futuro aeroporto de Vila Oliva aos principais destinos turísticos da Serra.

O Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) já gravou no plano rodoviário do Estado a extensão da RS-466, que liga o centro de Canela ao Parque do Caracol, como o caminho conectando as Hortênsias ao distrito Caxiense. O estudo de viabilidade, inclusive, está em andamento.

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Os municípios de São Francisco de Paula, Canela, Jaquirana, Cambará do Sul e São José dos Ausentes defendem, no entanto, que o trajeto ocorra via RS-476, a estrada que liga Canela a Jaquirana, passando por Lageado Grande. A rodovia integra o mesmo estudo de viabilidade pelo qual passa a RS-466.

Para atender a necessidade do aeroporto, contudo, além da pavimentação da RS-476 — demanda que gerou até manifestação no mês passado — seria necessário construir uma rodovia de 40 quilômetros ligando o trecho existente ao aeroporto.

O argumento dos prefeitos é de que o trajeto proposto tem menor custo, menos entraves ambientais e poderia oferecer mais capacidade de tráfego. Além disso, facilitaria o acesso ao futuro porto de Arroio do Sal.

— É a estrada mais próxima do novo aeroporto — afirma o prefeito de Canela, Gilberto Cezar.