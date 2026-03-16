Melhor proposta para a construção do aeroporto de Vila Oliva será conhecida nesta terça-feira

Movimentações no terreno em Vila Oliva devem começar ainda neste ano. Porthus Junior / Agencia RBS

A Central de Licitações (Cenlic) de Caxias vai divulgar nesta terça-feira (17) a melhor proposta entre as concorrentes do certame para a construção do aeroporto de Vila Oliva. Em sessão eletrônica marcada para as 10h, será revelada a pontuação das cinco propostas pré-habilitadas para a disputa.

A confirmação das cinco concorrentes, nos últimos dias, atesta que todas entregaram a documentação necessária para participar da licitação. Já a revelação da pontuação leva em consideração a capacidade técnica e o preço ofertado pelas empresas. O preço corresponde a apenas 30% dos critérios. Cada item recebe pontos em uma escala pré-determinada e a nota final é definida a partir de uma fórmula matemática. Para levar o contrato, é preciso obter a maior nota.

A divulgação dos pontos, contudo, ainda não confirma a vencedora do certame. Uma vez definida a melhor colocada, ela precisa encaminhar documentações complementares e também é aberto prazo para recurso das concorrentes. Se por alguma razão ela for desclassificada, a segunda colocada é acionada.