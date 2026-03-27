MDB comemora 60 anos buscando emplacar candidaturas em Caxias; veja destaques da política

Evento reuniu líderes históricos do partido. Luiz Chaves / Divulgação

O MDB comemorou os 60 anos com um ato na noite de quinta-feira (26) que reuniu líderes históricos, filiados e simpatizantes na sede do diretório municipal, em Caxias. O encontro teve a presença dos ex-governadores José Ivo Sartori e Germano Rigotto, além do ex-prefeito de Monte Belo do Sul Adenir Dalle, que foram recebidos pelo presidente municipal Veroni Marques Macedo e pelo vice Ari Dallegrave.

Para além das comemorações, também houve momento de reflexões sobre o futuro do partido e novas filiações. Em meio a discursos sobre união interna, a pré-candidatura de Rigotto ao Senado voltou a ser reforçada. Já Dalle deve disputar uma vaga na Câmara dos Deputados por Bento Gonçalves, enquanto o partido ainda busca um nome em Caxias para a candidatura antes reservada a Sartori.

O deputado estadual Carlos Búrigo, pré-candidato à reeleição, não participou por cumprir agenda do partido em Brasília.

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Moradores questionam hotel

A comissão de Meio Ambiente da Câmara de Caxias pretende realizar em maio uma audiência pública para discutir a construção do hotel no terreno ao lado dos pavilhões da Festa da Uva. A medida atende a um pedido de moradores do bairro Vinhedos que apresentaram preocupações em reunião realizada recentemente.

Os participantes argumentaram que a área deve ser preservada e sugeriram que o hotel fique em outro ponto. O estudo ambiental já realizado aponta que o ponto escolhido dentro do terreno para a construção é de vegetação exótica e, portanto, sem necessidade de preservação. Ela corresponde a cerca de 7% do total.

Ainda assim, ficou definido que novas reuniões serão realizadas com os moradores na medida em que as etapas do projeto avançarem.

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Agenda

A comissão da Câmara que articula a implantação de um quartel de bombeiros na zona sul de Caxias terá, na próxima terça-feira (31), às 11h, uma reunião no Palácio Piratini.

O encontro foi agendado pelo vereador José de Abreu - Jack (PDT) com a Casa Civil e busca destravar as tratativas para viabilizar a nova unidade, considerada estratégica para reforçar a segurança e o atendimento a emergências na região.

Além de vereadores, presidentes de associações de bairros que integram a comissão também participarão da audiência.

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Pedido de apoio

Encontro ocorreu em Porto Alegre. Assessoria deputado federal Afonso Hamm / Divulgação

O presidente da Câmara de Caxia, vereador Wagner Petrini (PSB), apresentou ao coordenador da bancada gaúcha na Câmara dos Deputados, Afonso Hamm (PP), um pacote de demandas do município.

Entre os pedidos levados ao encontro em Porto Alegre, na quarta-feira (25) estão recursos para a futura policlínica, o asfaltamento da Rua Carlos Debastiani, no Desvio Rizzo, e a construção do Centro Esportivo Automotor.

Parte das solicitações, segundo Petrini, chegou ao Legislativo por indicação do prefeito Adiló Didomenico (PSD). Hamm sinalizou parceria para buscar as soluções.