Maurício Marcon nega ter sido escolhido para disputar prefeitura de Caxias em 2028

Ler resumo

Marcon diz estar entre os nomes do partido que podem ser avaliados. Bruno Spada / Câmara dos Deputados / Divulgação

O deputado federal Maurício Marcon (PL) negou à coluna que tenha se colocado como pré-candidato a prefeito de Caxias nas eleições de 2028. A possibilidade circulou nesta sexta-feira (6)

O deputado diz que o PL tem ótimos nomes para a disputa e citou Daiane Mello, Capitão Ramon, Maurício Scalco e Cláudio Branchieri.

— A eleição está muito longe. Eu não tenho como dizer se vou ser ou não candidato a prefeito. Todos podem ser e todos podem não ser.

Questionado em 2024 sobre uma possível disputa ao Executivo, Marcon respondeu, na época, que não havia "a menor possibilidade".

Também nesta coluna

Combate à violência

O programa Mulher Viver sem Violência recebeu R$ 1,4 milhão indicados pela deputada federal Denise Pessôa (PT) desde o início do ano. É o maior valor do Sul e segundo maior do país.

A iniciativa é conduzida pelo Ministério das Mulheres que integra serviços de atendimento para enfrentar a violência de gênero. A política reúne ações de prevenção, atendimento jurídico e psicológico, além de medidas de proteção e de apoio à autonomia econômica, com foco em mulheres em situação de risco.

Lei das Águas na RA CIC

O diretor-presidente do Samae, João Uez e o secretário do Meio Ambiente e Sustentabilidade, Ronaldo Boniatti, serão os palestrantes da RA da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços (CIC) de Caxias nesta segunda-feira (9).

Ambos vão detalhar os impactos da nova Lei das Águas, esclarecer mudanças e apontar efeitos práticos para o setor produtivo e para o ordenamento urbano. A proposta é explicar o que muda na legislação e quais desdobramentos o empresariado pode esperar nos próximos anos.

Visita estratégica

Deputado participou do preparo de polenta brustolada. Mateus Raugust / Divulgação

Em ano eleitoral, a Festa da Uva é um tradicional palco escolhido pelos pré-candidatos para se aproximar do público. Foi assim especialmente na última semana e também neste sábado (7), quando o deputado federal Luciano Zucco (PL), pré-candidato ao Piratini esteve nos pavilhões.

Descendente de imigrantes da região, Zucco passou pela Vila dos Distritos, onde também é servida a culinária italiana e participou do preparo da tradicional polenta brustolada.