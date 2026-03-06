Maurício Marcon assume a presidência municipal do PL nesta sexta; veja destaques da política

Marcon ingressou no PL há cerca de três meses. Bruno Spada/Câmara dos Deputados / Divulgação

O PL de Caxias terá novo comando a partir desta sexta-feira (6). Maurício Marcon assume a executiva municipal, cerca de três meses após ingressar no partido. A transferência de cargo será oficializada em evento de filiação na Câmara de Vereadores.

O atual presidente, Maurício Scalco, seguirá integrando a executiva como vogal (sem função de comando, mas com participação em decisões). A saída da presidência, segundo ele, foi um acordo e vai permitir que se dedique à estruturação da campanha para a Assembleia Legislativa (ALRS).

Outro movimento do PL no evento será a filiação do deputado estadual Claudio Branchieri, que aproveita a janela partidária para deixar o Podemos.

O evento teve participação do pré-candidato ao governo do Estado Luciano Zucco, do presidente estadual do PL, Giovani Cherini, e do pré-candidato ao Senado pelo partido, Ubiratan Sanderson.

Reconhecimento

Entrega ocorreu em ato na Assembleia. Marcone Lopes/New Frame Films / Divulgação

A Assembleia Legislativa (ALRS) entregou na última quarta-feira (4) a Medalha da 56ª Legislatura à Gramado Summit. A homenagem, proposta pelo deputado Felipe Camozzato (Novo), destaca a transformação da conferência, que começou pequena em 2017 e hoje é uma das maiores de empreendedorismo da América Latina.

Ao receber a distinção, o CEO Marcus Rossi ressaltou o legado familiar e o desafio de construir um hub de inovação fora dos grandes centros. Defendeu que o desenvolvimento do setor passa por reconhecer e escalar o que nasce no Rio Grande do Sul.