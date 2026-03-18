Falta de viabilidade econômica impediu Infraero de assumir aeroporto de Caxias

A negociação entre a prefeitura de Caxias e a Infraero para a administração do aeroporto Hugo Cantergiani não avançou por falta de viabilidade econômica na operação.
Em entrevista ao Gaúcha Hoje, da Gaúcha Serra, nesta quarta-feira (18), o secretário de Planejamento, Marcus Vinicius Caberlon, disse que a empresa tinha planos de fazer investimentos significativos no terminal. No entanto, a medida cautelar da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) restringe as operações a apenas três por dia, o que restringe a receita.
O município tem realizado intervenções com o objetivo de reverter as sanções, como obras no sistema de drenagem de pistas e pátios.